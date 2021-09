Blitzgescheit: Nikola Tesla als "Electric Saint" in Weimar

Kommt auch nicht alle Tage vor, dass auf der Opernbühne die elektrischen Funken sprühen und sich genau im Rhythmus der Musik knisternd entladen. Und auf die Idee muss man auch erst mal kommen, den historischen "Stromkrieg" von 1890 zwischen Gleichstrom und Wechselstrom zum Thema einer Oper zu machen. Aber ein Hochschulabschluss ist tatsächlich nicht unbedingt nötig, um dieses ziemlich unterhaltsame Werk über das Leben und Werk des genialen Elektroingenieurs und Erfinders Nikola Tesla (1856 - 1943) zu verstehen.

Letztlich geht es um die See

Der Mann war nämlich nicht nur ein genialer Denker und Tüftler, sondern auch ein ziemlich durchgeknallter Spinner, der die bessere Gesellschaft von New York City mit allerlei religiösen und physikalischen Showeinlagen in Atem hielt, was ihn zweifellos zu einem theatertauglichen Fall macht. Komponist Stewart Copeland, bekannt als Schlagzeuger der Band "Police" und von seine Arbeiten für Filme ("Wall Street", "Rumble Fish"), tat sich mit dem britisch-irischen Autor Jonathan Moore zusammen, der den Text beisteuerte, und wie das so ist mit britischen Opern, in fast allen geht es letztlich um die See.