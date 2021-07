Blitzen und Funkeln: "Rigoletto" bei den Bregenzer Festspielen

Sie ist ja sowieso schon überwältigend groß, die Bregenzer Seebühne - so groß, dass immer wieder kritisiert wird, dass es die Sänger dort schwer haben, überhaupt optisch wahrgenommen zu werden. Das ist bei Verdis "Rigoletto" auch deshalb nicht gerade einfach, weil Regisseur Philipp Stölzl und seine Mit-Ausstatterin Heike Vollmer ein dermaßen fesselndes Clowns-Gesicht entworfen haben, dass es über zwei Stunden hinweg fast alle Aufmerksamkeit auf sich zieht. Aber bei der Wiederaufnahme-Premiere wanderten die Blicke des Publikums dann doch tatsächlich noch weiter über den Bodensee, zum Horizont nämlich, wo sich ein Wetterleuchten aufbaute.

Erst zucken die Blitze, dann funkeln die Sterne

Blitze zuckten in der dunkelgrauen Wolkenfront, die sehr langsam in der Ferne vorbeizog. Da wird der eine oder andere Zuschauer gebangt haben vor dem Platzregen, der dann doch nicht kam. Immerhin: Bangen passt zum düsteren "Rigoletto" und ein Gewitter auch - schließlich lässt es Verdi am Ende seiner Oper kräftig blitzen und donnern. Und so wurde es ein unvergesslicher Abend, auch deshalb, weil die gemordete Gilda mit einem Ballon in den Nachthimmel auffuhr, an dem tatsächlich die Sterne funkelten. Das alles lässt sich nicht natürlich nicht inszenieren und ist vom meteorologischen Zufall abhängig - die Bregenzer Seebühne ist insofern trotz aller technischer Raffinessen unvorhersehbar, was auch ihren Charme ausmacht.