Blitze über Ingolstadt: So gut ist das Musical "Frankenstein"

Es blitzt mal wieder kräftig über Ingolstadt, und die himmlische Energie fließt natürlich direkt ins Laboratorium von Victor Frankenstein. Was er dort damit anfängt, ist ja allgemein bekannt: Er weckt die Toten auf und hat dann damit die Scherereien. Und so ist das Publikum im Silbersaal des Deutschen Theaters München mal wieder ständig auf Friedhöfen unterwegs, muss allerlei abgerissene Gliedmaßen auf ihre Tauglichkeit prüfen und mitklatschen, wenn der "neue Prometheus" seine große Leidenschaft, die Anatomie besingt.

Trockennasenaffe und Königskobra im Einsatz

"Frankenstein" gibt natürlich mächtig was her für den schwarzen britischen Humor, und der wird an diesem Abend herrlich slapstickhaft und skurril vorgeführt, einschließlich eines Trockennasenaffen, einer gefräßigen Königskobra und einer weißen Ratte, die sich als Schnäuztuch eignet. Paul Stebbings von der American Drama Group hat sich das alles einfallen lassen, Christian Auer hat dazu die Musik geschrieben, wobei es kein "Rockmusical" ist, wie der Untertitel nahelegt. Zwar gibt´s durchaus rockige Einlagen, doch insgesamt klingt das alles eher nach einer Mischung aus Monty Python und Sweeney Todd, also sehr satirisch, abgefahren, grotesk.