Bling-Bling-Debakel: "Götterdämmerung" in Bayreuth

Der Cast wurde vielfach verändert, allein vier (!) Wotan-Sänger waren beteiligt, zwei hatten vor der Premiere abgesagt, einer verletzte sich, ein vierter sprang im dritten Aufzug der "Walküre" ein. Auch bei der Partie der Brünnhilde wurde kurzfristig gewechselt. In der "Götterdämmerung" schließlich konnte Stephen Gould krankheitsbedingt nicht den Siegfried singen, auch sein Ersatzkandidat fiel aus, so dass Heldentenor Clay Hilley einen Tag zuvor aus seinem Urlaub im italienischen Bari herbei telefoniert werden musste, ohne je geprobt zu haben. So türmten sich die Probleme, die schließlich unübersehbar und -hörbar waren.

Hagen als fideler Frührentner

Hilley hatte begreiflicherweise sichtlich Orientierungsschwierigkeiten und war bei weitem nicht so überzeugend wie kürzlich als Siegmund bei den Tiroler Festspielen in Erl. Irene Théorin als Brünnhilde verlegte sich darauf, statt Text nur noch "Vokalisen" zu singen, also Selbstlaute herauszupressen, was ihr ebenfalls Buhrufe bescherte. Michael Kupfer-Radecky als Gunther brillierte stimmlich und schauspielerisch, auch Elisabeth Teige als Gutrune zeigte szenisch, was sie kann. Dieses Duo infernal war der Lichtblick des Abends. Albert Dohmen als Bösewicht Hagen wirkte dagegen wie ein fideler Frührentner, der es sich in irgendeiner Inszenierung gemütlich gemacht hatte. Keine Sekunde nahm man ihm die Rolle ab.

Nicht langweilig, aber schlicht

Dirigent Cornelius Meister (42) war kurzfristig für den erkrankten Pietari Inkinen (42) eingesprungen, auch das ein schwieriger Begleitumstand. Zwar ist Meister nicht nur Wagner-, sondern auch Bayreuth-erfahren, aber so richtig souverän war er bis zur "Götterdämmerung" nicht. Das Klangbild war solide, auch zunehmend emotional, konnte jedoch mangels Probenzeit nicht irgendeine markante Handschrift aufweisen. Hier und da fuhren Orchester und Sänger auch unterschiedliche Geschwindigkeiten, die Lautstärke jedoch war stets stimmenfreundlich. So gefühlsarm war das Finale der "Götterdämmerung" allerdings selten zu hören: Der Rhythmus stand eindeutig im Vordergrund, die "Kopfnote" überwog die "Herznote" bei weitem.

Insgesamt kein langweiliger "Ring", aber ein höchst fragwürdiger mit einer ärgerlich schlichten Botschaft. Da bereits 2026 zum 150. Geburtstag der Uraufführung wohl ein neuer in Planung ist, wird das Publikum nicht viel Gelegenheit haben, diese Version zu erleben.

Wieder am 15. und 30. August bei den Bayreuther Festspielen (Restkarten), weitere Termine in den kommenden Spielzeiten.