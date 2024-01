Blinder DJ – Nürnberger Artin Akhavan startet durch

Elektronische Musik, das ist seine große Leidenschaft. Schon als Kind lernt Artin Akhavan Klavier spielen. Das hilft ihm noch heute, um neue Tracks zu produzieren. Seine Musik generiert er händisch, jetzt aber ausschließlich auf digitalen Wegen.

Artins Arbeitszimmer in Nürnberg wird von seinem DJ-Pult dominiert. Verschiedene Laptops, Kopfhörer, Boxen und Plattenteller stehen auf dem Tisch. Oft stundenlang feilt der 28-Jährige an Übergängen, dreht an den Reglern, mischt und sampelt, bis er zufrieden ist. "Seit drei Jahren übe ich täglich, habe mich monatelang in die Materie 'DJ' eingearbeitet", sagt er.

Augenkrebs mit drei Jahren

Als Artin drei Jahre alt ist, werden Tumore in beiden Augen festgestellt. Sein Augenlicht ist nicht zu retten. An Farben und Umrisse erinnert er sich zwar noch, ansonsten sieht Artin nichts. Rot ist seine Lieblingsfarbe. Ob er sich das gleiche Rot vorstellt, das alle anderen sehen, diesen Vergleich kann Artin nicht mehr ziehen. Das sei aber auch nicht so wichtig. Für seine Musik sei es nicht zwingend nötig zu sehen, vielmehr müsse man die Beats spüren. Hand- und herzgemacht sind die elektronischen Tracks.

Braille-Zeile am DJ-Laptop

Am DJ-Pult bewegt er sich problemlos und geschmeidig. Alle Handgriffe und Übergänge sitzen, auch dank technischer Unterstützung. An seinem Laptop befindet sich eine Art kleiner Vorbau, eine Braille-Zeile. Blindenschrift, die ihn beim Auflegen unterstützt. Die Braille-Zeile übersetzt ihm alles in Punktschrift. Dadurch kann er die Musiktitel auf dem Display erkennen. Mit verschiedenen Tastenkombinationen lädt er die Songs auf verschiedene Player und kann so auflegen. "Vielleicht ist mein Gehör durch die Erblindung sogar ausgeprägter", meint er.

Gigs deutschlandweit

Artin Akhavan will von seiner Musik leben. Das ist der große Traum, wohl nicht mehr unerreichbar: Mittlerweile wurde der 28-Jährige bereits für verschiedene Festivals in ganz Deutschland gebucht. Für seine Gigs und Reisen bekommt Artin organisatorische Unterstützung von Sozialpädagogin Anna Hielscher. Als Arbeitsassistenz ist sie regelmäßig mit Artin auf Festivals unterwegs. Die beiden kennen sich seit 14 Jahren und lieben elektronische Musik. Anders, so Anna Hielscher, könnte sie diesen Job auch gar nicht machen. "Es ist toll, dass ich Artin helfen kann, seine Kunst auszuleben", sagt die Sozialpädagogin.

Eigene Radiosendung

Artin produziert nicht nur neue Tracks am Computer dank barrierefreier Software, er moderiert auch seine eigene Radiosendung aus dem heimischen Arbeitszimmer. "1Blind dance Radio" läuft mittlerweile wöchentlich auf verschiedenen Stationen quer durch die Republik. Eine Mischung aus Moderation, elektronischer Musik, eigenen Songs und ganz viel Artin Akhavan eben.

Artin ist künstlerisch auf einem guten Weg, jetzt hofft er auf möglichst viele Buchungen als DJ, damit sein Traum langfristig in Erfüllung geht. Vor allem im regionalen Bereich, so Artin, gebe es noch viele Elektro-Festivals, auf denen er gerne auflegen würde. An der Barrierefreiheit müsse es nicht scheitern, so der 28-jährige DJ. Assistentin Anna könnte beim Weg auf die Bühne stets behilflich sein.