"Blick in den Abgrund": Saul Friedländers israelisches Tagebuch

"Das Land steuert möglicherweise auf einen größeren Krieg zu", befürchtet der Historiker Saul Friedländer im Mai dieses Jahres, "und die Bevölkerung wurde dazu aufgerufen, ihre Luftschutzbunker zu bestücken und vorzubereiten." Und dann richtet er, wie so oft in diesen Aufzeichnungen, seine Kritik und seinen Zorn gegen Regierungschef Netanjahu, der, um einer Verurteilung wegen Untreue, Betrugs und Bestechlichkeit aus dem Weg zu gehen, sich mit Radikalen, Rechtsextremen und Orthodoxen in der Regierung zusammen getan hat. "Netanjahu hat die Atmosphäre so sehr vergiftet, dass allerorten Misstrauen herrscht."

Rassismus in der israelischen Gesellschaft

Friedländer lebt seit langem in den USA. Er trägt aber Israel in seinem Herzen, zählt zur Gründergeneration Israels. Er spricht von "unserer eigenen Gesellschaft", ist persönlich berührt. Zugleich hat der Historiker aber den nötigen Abstand, ist unabhängig, souverän und bestens vertraut mit der Thematik. So macht er in seinem Tagebuch keinen Bogen um Themen und Begriffe, die in der deutschen Öffentlichkeit tabuisiert sind und deshalb Debatten um Lösungsansätze behindern. Was beispielsweise ist Antisemitismus und was ist berechtigte Kritik an der israelischen Regierung? Im Februar schreibt Friedländer: "Israel ist keine Antwort auf den Antisemitismus; in einigen Fällen verstärkt es den Antisemitismus sogar noch."

Nicht jede Kritik an Israel sei antisemitisch, verdeutlicht er im Mai, Antisemitismus erkenne man, schreibt er, "meist an einem Ton (oder einem Unterton) des blanken Hasses". Friedländer benennt auch Rassismus in der israelischen Gesellschaft. In der Gründungszeit, die er selbst erlebt hat, Rassismus "gegenüber den Einwanderern aus Nordafrika". Heute "blanker Rassismus der schlimmsten Art", wie Friedländer schreibt, gegen Araber.