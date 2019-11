Blaumachen mit Green Day: "American Idiot" in München

Stereotype Frauenrollen

So begleiteten die Zuschauer drei Jungs durch ihre turbulenten Leben, beim Blaumachen mit Green Day: Johnny zieht es zur Heroinspritze, Tunny zur Armee, Will in seine kleinbürgerliche Ecke mit Frau und Kind. Und alle fragen sich am Ende, ob es das war, das Leben. Stimmlich, tänzerisch und schauspielerisch gab es im 21-köpfigen Ensemble natürlich durchaus Niveau-Unterschiede und die Frauen kamen in diesem Punk-Rock-Musical nicht so richtig zum Zug, obgleich Marcella D´Agostino und Amber-Chiara Eul sich abmühten, aus ihren stereotypen Rollen als Vamp bzw. Hausfrau herauszukommen. Was die Geschlechterrollen anging, wirkte "American Idiot" doch eher bieder - das Genderthema war vor zwanzig Jahren eben noch nicht so virulent wie heute und ist in Rockbands womöglich immer noch nicht angekommen. Insgesamt begeisterter Beifall für eine melancholisch-fetzige Rock-Revue.

Wieder am 8., 10., 13. und 14. November im Prinzregentheater in München.