Blauer Panther verliehen: Das sind die Gewinner

Neuer Name, neuer Ort, neue Ausrichtung - und neue Preisträger: Moderiert von Katrin Müller-Hohenstein ("Das aktuelle Sportstudio") und Tobias Krell ("Checker Tobi") fand in der Münchener "BMW Welt" die erste Ausgabe des frisch umgetauften "Blauen Panthers – TV & Streaming Award" statt – bisher bekannt als Bayerischer Fernsehpreis.

Als erste Preisträger hielten Soma Psyall und Peter Kurth den Panther in den Händen. Sie gewannen in den Kategorien beste Schauspielerin bzw. bester Schauspieler; Pysall wurde für ihre Rolle in der Serie "Para - Wir sind King" (Warner TV Serie) ausgezeichnet, Kurth für seine Darstellung in der Serie "Ferdinand von Schirach - Glauben" (RTL+ / Vox).

Regie, Drehbuch und Nachwuchspreis

Weitere Blaue Panther gingen an Julia von Heinz für die Regie der Serie "Eldorado KaDeWe". Die ARD-Serie erzählt die Geschichte des großen Berliner Kaufhauses in den turbulenten Zwanziger Jahren der Weimarer Republik. Bob Konrad, Hanno Hackfort und Thomas Pletzinger wurden für das Drehbuch der Serie "Funeral for a Dog" ausgezeichnet. In der Sky-Deutschland-Serie geht es um ein Liebesdreieck, das in Südamerika begann und die Liebenden bis nach Finnland und New York führte - und um ein Geheimnis, inspiriert vom Debütroman "Bestattung eines Hundes" von Thomas Pletzinger.

Den Nachwuchspreis bekam der Creator, Regisseur und Hauptdarsteller David Helmut für seine Serie "Wrong – unzensiert" über eine Überraschungsparty in einer WG, die mit dem Versuch endet, eine Leiche zu entsorgen.

Dokus und Reportagen ausgezeichnet

Drei Blaue Panther wurden an Dokus und Reportagen in der Kategorie "Information/Journalismus" vergeben. Hier durfte sich Carl Gierstorfer über eine Auszeichnung für das Buch und die Regie der Serie "Charité intensiv – Station 43" freuen. Die Doku-Serie begleitete Ärzte und Krankenschwestern auf der Covid19-Station der Berliner Charité auf dem Höhepunkt der zweiten Pandemiewelle. Ein weiterer Blauer Panther in dieser Kategorie ging an Benjamin und Jono Bergmann für die Regie des Dokumentarfilms "Wirecard – die Milliarden-Lüge". Dabei handele es sich um einen "herausragenden Krimi" und "einen sensationellen, exzellent recherchierten Dokumentarfilm", begründeten die Juroren ihre Entscheidung.

Nadja Mitzkat, Annette Kammerer und Jan Vollmer durften sich über den "Spezialpreis Web-Format" für die Berichterstattung in dem Web-Angebot "Gegen Putin: so gefährlich ist Protest in Russland" freuen.

Blaue Panther für Entertainment- und Bildungsformate

In der Kategorie "Entertainment" gab es einen Blauen Panther für Olli Dittrich und seine Verkörperung der Figur Sandro Zahlemann in der Mockumentary "Ich war Angela Merkel: Das Zahlemann-Protokoll". In der gleichen Kategorie bekam Joko Winterscheidt als Entwickler und Host und Julia Mehnert als Executive Producer der Quiz-Show "Wer stiehlt mir die Show?" einen Blauen Panther und Anna-Lena Zwez als Executive Producerin der Factual-Show "Don't stop the Music Kids".

In der Kategorie "Kultur/ Bildung" ging ein Blauer Panther an Salwa Houmsi und Jo Schück für die Moderation des Talkformats "13 Fragen" und an Martin Groß für das Buch und die Regie der Dokumentaion "Auswärtsspiel - Die Toten Hosen in Ost-Berlin".

Publikumspreise für beliebtesten Film und beliebteste Serie

Erstmals in seiner Geschichte gab es auch zwei Publikumspreise. In der Kategorie "Beliebtester Film" gewann der Film "Army Of Thieves" (Netflix), als "beliebteste Serie" wählte das Publikum die Serie "Die Discounter" (Prime Video).

Markus Lanz und Arnold Schwarzenegger bekommen Spezialpreise

Schon vorab hatte Markus Lanz von Markus Söder den "Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten" verliehen bekommen. "Markus Lanz ist ein kluger, hartnäckiger und immer akribisch vorbereiteter Talkmaster", begründete Söder seine Wahl. "Mit der Sendung 'Lanz' bringt er seinem Publikum auch komplexe Debatten und Themenlagen verständlich und unterhaltsam nahe. Dabei begegnet er seinen Gesprächspartnern mit einer geradezu trügerischen Leichtigkeit, bei der sich sein Gegenüber nicht in Sicherheit wiegen sollte."

Ebenfalls vorab erhielt Arnold Schwarzenegger den "Sonderpreis des Blauen Panther". Markus Söder und die bayerische Digitalministerin Judith Gerlach würdigten ihn damit für sein Engagement in sozialen Medien gegen Propaganda und Desinformation zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine.