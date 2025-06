Blauer Panther Award 2025: Ehrenpreis für Nemec und Wachtveitl

Es war eine Verleihung der besonderen Art: Am 19. Juni stattete Ministerpräsident Söder dem Münchner Tatort-Team am Set der Abschieds-Doppelfolge "Unvergänglich" (AT) einen Überraschungsbesuch ab und überreichte Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl für ihre jahrzehntelange Tätigkeit als "Tatort"-Kommissare den Ehrenpreis des "Blauen Panthers". Die offizielle Übergabe findet im Rahmen der Preisgala am 22. Oktober statt.

Großes Lob von BR-Intendantin Katja Wildermuth

BR-Intendantin Dr. Katja Wildermuth sagt über den Titel der letzten Tatort-Ausgabe mit den beiden langjährigen Ermittlern: "'Unvergänglich" – passender könnte der Titel des "Tatort"-Abschieds, den Nemec und Wachtveitl gerade drehen, nicht sein". Denn in bald 35 Jahren als TV-Kommissare hätten sie ein bleibendes Kapitel TV-Geschichte geschrieben und als Publikumslieblinge "den BR großartig vertreten". Wildermuth freut sich: "Der Ehrenpreis des Ministerpräsidenten beim Blauen Panther ist eine schöne Würdigung, zu der ich ganz herzlich gratuliere!"

Ausstrahlung der Abschieds-Doppelfolge 2026 geplant

Noch bis Mitte Juli laufen die Dreharbeiten für die Doppelfolge "Unvergänglich", mit der sich Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl nach dann 100 Filmen vom Münchner Tatort verabschieden. Die Ausstrahlung ist für 2026 im Ersten geplant, 35 Jahre nach ihrem Debüt in der Krimireihe.

Programmhinweis: Die Abendschau im BR Fernsehen berichtet am Freitag, 20. Juni 2025, 18 Uhr über die Preisverleihung.