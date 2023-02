Blaue Nacht: Graffiti- und Comic-Kunst beleuchten Kaiserburg

Cartoonhafte Figuren und farbige Riesen-Buchstaben in knallig bunten Farben werden bei der Blauen Nacht am 6. Mai heuer die Nürnberger Kaiserburg zum Strahlen bringen. Die Inszenierung des Nürnberger Wahrzeichens ist jedes Jahr das Highlight der kulturellen Großveranstaltung, die Besucher aus dem ganzen Bundesgebiet anlockt. In diesem Jahr darf ein Graffiti-Künstler die Kaiserburg in Szene setzen: der Streetart-Artist Hombre SUK. Er ist international bekannt für seine bunten, comichaften Figuren.

Von Mannheim in die Südstadt

Hombre SUK, der eigentlich Pablo Fontagnier heißt, steht in seinem Atelier in der Nürnberger Südstadt vor einer weißen Leinwand mit konzentriertem Blick und Spraydose in der Hand. Im Hintergrund läuft Hip-Hop Musik. Nach und nach entsteht aus bunten Lettern ein Schriftzug auf dem weißen Hintergrund. Der 41-Jährige trägt Vollbart, Goldbrille und einen rosafarbenen Kapuzen-Hoodie – an Hals und Händen spitzen zahlreiche Tattoos hervor. Hinter Hombre an der Backsteinwand reihen sich Dosen an Dosen in allen erdenklichen Farben, fein säuberlich in mannshohe Regale eingeräumt.

Der gebürtige Mannheimer kam vor knapp zehn Jahren der Liebe wegen nach Nürnberg. Wegen seines neunjährigen Sohn ist er geblieben. Mittlerweile ist Fontagnier verbunden und verwurzelt in der Szene der Nürnberger Südstadt.