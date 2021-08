"Blaue Frau": Der Roman einer Vergewaltigung

Rückblickend, in immer neuen Episoden, legt die Erzählerinnen-Stimme Adinas Geschichte frei: ihre Bekanntschaft mit dem aus Estland stammenden Diplomaten und Hochschullehrer Leonides in Helsinki, ebenso die mit der Menschenrechtsaktivistin Kristiina, der sie sich schließlich anvertrauen kann. Genauso wird Adinas Kindheit und Jugend im tschechischen Riesengebirge gespiegelt, das Leben vor und nach 1989 – und die beginnende Begeisterung für das Chatten im Netz, mit dem Namen "Der letzte Mohikaner". Zwischen all dem stehen Dialoge, zwischen jener blauen Frau, einer Unbekannten aus Helsinki, und einer Schriftstellerin, die viele Gemeinsamkeiten mit Antje Rávik Strubel hat.

"Am Anfang dachte ich noch, das sind zwei verschiedene Texte, die Geschichte von Adina und diese blaue Frau, die mit mir redet, keine Ahnung warum und wer sie ist und was wir eigentlich besprechen", sagt Strubel. "Und irgendwann, im Lauf der Zeit haben sich diese beiden verbunden. Und es war ganz klar, dass ich Adinas Geschichte nicht schreiben kann, ohne im Grunde diese Gespräche mit der blauen Frau zu führen."

Ein Vogelbeerbaum spendet Trost

Das Gespräch der beiden, das auch die Literatur, die Möglichkeiten des Erzählens berührt, ist eine komplexe Annäherung. Der traurigen Realität Adinas begegnet Antje Rávik Strubel wiederum mit einer besonnenen, an keiner Stelle überladenen Sprache – mit einer besonderen erzählerischen Kraft. Zur Prosa gehören metaphorische Bilder, darunter das der Eberesche, des Vogelbeerbaums. Er – so oft an der finnischen Ostsee zu finden – ist nicht nur Dekor. Die Samen können auch nach Jahren noch ausschlagen.

"Das ist eine schöne Metapher für Adina, die das Ganze, was sie erlebt hat, mit sich herumschleppt – und man denkt: Jetzt sag es doch einmal, erzähl es doch mal. Und es dauert eine wahnsinnig lange Zeit. Und als sie es tut, führt das noch nicht mal zu was. Das ist auch furchtbar. Diese Samen sind ein tolles Bild dafür. Sie bleiben erst einmal im Boden. Und erst, wenn es besser wird, wächst was nach."

Das Wort "Odyssee" liegt einem – mit Blick auf eine Geschichte wie die von Adina – schnell auf den Lippen. Nur: hier trifft es tatsächlich zu. Neben all dem erzählt Antje Rávik Strubels intensiver Roman "Blaue Frau" auch von der Geschichte Europas, insbesondere zwischen der Ost-Erweiterung der Europäischen Union und der Finanzkrise. Eine längst auch historische Vergangenheit. Sie ist der Kontext, in dem Adina versuchen muss, das, was ihr angetan wurde, zu bewältigen.

Antje Rávik Strubels Roman "Blaue Frau" erscheint dieser Tage bei S. Fischer und kostet dann 24 Euro.