Blau und gelb müssen weg: Russland hat Farben-"Allergie"

In Jekaterinburg wurden die blauen und gelben Paneelen vom Dach eines Einkaufszentrums gerissen. Hier wurde die "Sanierung" damit begründet, dass sich die Farben "seit Jahren" ablösten. In der Ural-Metropole grämte sich auch ein örtlicher E-Roller-Verleiher: Er änderte das blau-gelbe Design seiner Gefährte, wobei das "Rebranding" angeblich seit Sommer letzten Jahres geplant war.

"Wir sollten alle grüne Brillen tragen"

Gleichwohl löste die Aktion eine angeregte Netz-Debatte aus: "Ich schlage vor, allen einfach zu befehlen, eine grüne Brille zu tragen", kommentierte ein Leser. Ein anderer fragte sich, ob er noch gelbe Kleidung tragen dürfe, wenn er mit seinem blauen Fahrrad unterwegs sei. Es sei auch wichtig, "Filzstifte, Wasserfarben und Buntstifte" von blau und gelb zu befreien, so ein nicht ganz ernst gemeinter Hinweis.

In Pskow musste eine Frau auf Druck der Polizei von einer lieb gewonnen Gewohnheit Abschied nehmen: Seit Jahren streicht sie ihren Zaun blau und gelb. Damit wollte sie auch am 22. April loslegen, doch die Ordnungshüter erschienen und warfen ihr "unerwünschte Assoziationen" vor. Die Betroffene beschränkte sich daraufhin auf Blau.

Sandkästen "provozierten" Anwohner

Im Stawropoler Stadion musste ein gelber Elefant vor blauem Hintergrund weichen, ein Überbleibsel einer Kunstaktion bei einem "Studentenfrühling". Das Graffiti wurde durch das Bild eines Soldaten und den Buchstaben "Z" ersetzt. Im Nagatino-Sadovniki-Stadion in Moskau hatten arglose Mitarbeiter zwei Sandkästen neu gestrichen, den einen wohl zufällig in den ukrainischen, den anderen in den deutschen Farben. Anwohner fühlten sich "provoziert", nur "eine Stunde später" seien beide Spielstätten grün gewesen.

In Zelenograd musste ein Kindergarten das Design eines Abschlussalbums ändern, von blau-gelb zu gelb-violett. In einer anderen Kindertagesstätte kam es nach Angaben von "Moskowski Komsomolez" zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Verwalterin und einer mutmaßlich ukrainischen Flüchtlingsfrau: Sie stritten darüber, ob es zulässig ist, dass der Boden eines Zimmers blau-gelb gestrichen ist: "Aufräumen, das ist in Russland verboten. Ich befehle Ihnen, diese Flaggenfarben von Ihrem Stockwerk zu entfernen", sagt eine der Beteiligte in einem Video.

Die Mitarbeiterin eines Übersetzungsbüros in Jalta brachte Kunden mit ihren Fingernägeln gegen sich auf: Die waren blau-gelb lackiert, dem Vernehmen nach ohne besondere politische Absicht. Die Polizei soll ihre Hände fotografiert haben, die Mitarbeiterin sei beim örtlichen Büro des Inlandsgeheimdienstes FSB angezeigt worden.

Bereits vor einigen Tagen hatte ein Moskauer Anwalt berichtet, dass einer seiner Klienten wegen blau-gelber Sneaker zu einer Geldbuße wegen "Hetze" verurteilt worden war.