Blau-gelbe Sneaker als "Hetze"? Russlands Polizei immer rabiater

Eigentlich wollte der Mann nur zum Einkaufen gehen, Geschenke für Frau und Kind. Doch dann wurde der 40-jährige Moskauer von der Polizei wegen "Hetze" angehalten, so sein Anwalt Ilja Utkin gegenüber dem Nachrichtenportal "The Insider". Angeblicher Grund dafür: Die blau-gelben Sneaker, die er trug. Bekanntlich handelt es sich um die Nationalfarben der Ukraine. Der Passant mit den "unpassenden" Schuhen soll in die Polizeistation Lianozowo gebracht worden sein, wo eine Anzeige gegen ihn verfasst wurde. Wegen "Abhaltung einer verbotenen Kundgebung" soll er 10.000 Rubel bezahlen (rund 115 Euro), wogegen der Betroffene gerichtlich vorgehen will.

Schinken-Packung kann auch verfänglich sein

Es gibt inzwischen zahlreiche weitere, bizarre Anlässe für Festnahmen und Geldstrafen. so soll am 2. April ein Mann Ärger bekommen haben, weil er mit einer Packung "Miratorg"-Schinken (Werbeslogan "Qualität ohne Kompromisse") unterwegs war und einige Buchstaben durchgestrichen hatte, so dass nur noch "Mir", das russische Wort für "Frieden" zu lesen war.

Auch das Lied "Es sei immer Sonnenschein" reichte bereits für das Einschreiten der Justiz, und selbst eine Ansammlung von Sternchen kann gefährlich werden: In Iwanowo hatte jemand "*** *****" auf ein Plakat gemalt, was das zuständige Gericht an die Parole "Nein zum Krieg" erinnerte. Und Sterne seien sowieso ein "wichtiges ideologisches Symbol" der Kommunisten, zumindest, wenn sie fünfzackig seien.

Eine Kaffeekooperative handelte sich für die Werbung "Duft der Freiheit" Ärger ein, auch ein Aufkleber, der "revolutionäre Röstung" versprach, empörte die Polizei.

Putin-Zitate schützen nicht vor Festnahme

Selbst Putin-Zitate schützen Demonstranten nicht vor Verfolgung. In Jekaterinburg ging Juri Letunowski mit einem Transparent auf die Straße, auf dem ein - verkürzter - Ausspruch des russischen Präsidenten vom Dezember 2018 zu lesen war: "Der Krieg macht es einfacher, Versäumnisse in der Wirtschafts- und Sozialpolitik zu vertuschen, es ist einfacher, das Volk und den Staat auszurauben." Das brachte Letunowski eine Strafe von 30.000 Rubeln ein (rund 350 Euro).

Wie das oppositionelle Portal "Zona Media" schreibt, hatte Putin tatsächlich gesagt: "Es ist immer einfacher, sein Versagen in der Wirtschafts- und Sozialpolitik mit Krieg zu vertuschen. Sie sind nicht schuld, der äußere Angreifer ist schuld - und der äußere Angreifer ist schuld an der Verarmung der Menschen und daran, dass die Ziele im Staatshaushalt nicht erfüllt werden."

"Keine Vergebung für Aggressoren"

In St. Petersburg bekam Artur Dmitriew Ärger und eine Geldstrafe von 30.000 Rubeln aufgebrummt, weil er mit einem anderen Putin-Zitat unterwegs gewesen war: "Der Krieg hat so viele unerträgliche Prüfungen, Trauer und Tränen gebracht, dass es unmöglich ist, sie zu vergessen, und es gibt keine Vergebung und Rechtfertigung für diejenigen, die wieder aggressive Pläne schmieden." Die Worte hatte der russische Präsident wörtlich bei der letztjährigen "Siegesparade" am 9. Mai in Moskau gesagt, wie Dmitriew nachweisen konnte.

Moskauer Polizisten bekamen Maschinenpistolen

Eine Studentin aus Sambia wurde bestraft, weil sie im sibirischen Chanty-Mansijsk vor einer "Ewigen Flamme" nach eigener Aussage für die Toten tanzte und ein Video von der Szene veröffentlicht hatte. Das wurde als "obszön" gewertet. Auch der Vorwurf "Telefonterrorismus" ist neuerdings in Mode.

Auf der russischen Bürgerrechtsplattform "OVD" lässt sich Tag für Tag beobachten, für welche Delikte Kriegsgegner im ganzen Land drangsaliert werden. Mitunter handelt es sich auch um Satire. Aktivist Sergej Derjuschkin lief in Astrachan einem uniformierten Polizisten hinterher und fragte ihn, ob er ein "verkappter Clown oder echt" sei. Das Video des Vorfalls stellte Derjuschkin ins Netz, dafür wurde er mit einer Geldstrafe von 200.000 Rubeln belegt (rund 2.300 Euro).

Bei all diesen Maßnahmen wirkt es einigermaßen bedrohlich, dass die Moskauer Polizei das erste Mal seit zehn Jahren mit Maschinenpistolen ausgestattet worden sein soll, dem Vernehmen nach für den Zeitraum bis 9. Mai, wo die alljährliche große "Siegesparade" auf dem Roten Platz stattfinden soll.