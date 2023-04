Blaskapelle bayerischer Bürgermeister: Gemeinsam den Ton angeben

In ihren Heimatorten geben sie alle den Ton an - jetzt musizieren gut 20 Bürgermeister und Bürgermeisterinnen aus ganz Bayern zusammen auch in einer Blaskapelle. In Kümmersbruck im Landkreis Amberg-Sulzbach hat sich die "Blaskapelle der bayerischen Bürgermeister" zum Proben getroffen und fiebert den ersten Auftritten unter anderem auf der Oidn Wiesn auf dem Münchner Oktoberfest entgegen.

Musikantinnen und Musikanten aus ganz Bayern

Die Gruppe hat die klassische Besetzung einer böhmischen Blaskapelle: Trompeten, Flügelhörner, Tuba, Tenorhorn und Bariton, dazu Klarinetten, Saxofon, Posaunen und Schlagzeug. Aufgeschlagen haben sie den Polka-Klassiker "Kannst du Knödel kochen", den schon Ernst Mosch mit seinen Egerländer Musikanten auf den Notenständern hatte.

Die Musikerinnen und Musiker eint nicht nur die Liebe zur böhmischen Blasmusik, sondern auch ihr Job und Auftrag: Sie alle sind Bürgermeisterin oder Bürgermeister in einer Stadt oder Gemeinde in Bayern. Aus der Rhön, Freystadt, Saal an der Donau, Aufhausen, dem Rottal oder aus dem Wittelsbacher Land sind die musizierenden Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zum Proben zusammengekommen.

40 Stadt- und Gemeindeoberhäupter wollen mitmachen

Die Idee zur Blaskapelle hatte Andreas Gaß, der Direktor des Bayerischen Gemeindetags, zusammen mit einem seiner Kollegen in der Geschäftsstelle des Gemeindetages. Bürgermeister-Sportgruppen, Bürgermeisterchöre - all das gab und gibt es in Bayern, aber keine Bürgermeister-Blaskapelle. Andreas Gaß - selbst Tenorhornist - hat die 2.031 Kommunen in Bayern angeschrieben und 40 Stadt- und Gemeindeoberhäupter hatten Lust, mit zu musizieren.

Ein Problem ist die Zeit: Denn als Bürgermeister oder Bürgermeisterin ist man für fast alles in einer Kommune zuständig, fast immer erreichbar. Kurzfristig haben auch zum Probenwochenende Kollegen abgesagt, erzählt Christian Ziegler aus Fensterbach im Landkreis Schwandorf. Er wurde zum Dirigenten der neuen Blaskapelle auserkoren. Ziegler ist ehemaliger Militärmusiker und damit primus inter pares. Wenn er den Taktstock hebt, gehorchen die gut 20 Kolleginnen und Kollegen. Zwischendurch gleitet der Blick des einen oder der anderen von den Noten aufs Handy: Was tut sich zuhause, in den Heimatgemeinden? Dort dürfen an diesem Wochenende die Stellvertreter ran.

Zwischen Flüchtlingsunterbringung und böhmischer Blasmusik

Ziegler formt aus einer bunten Truppe einen Klangkörper, der vorrangig böhmische Blasmusik aus den Instrumenten klingen lässt. Spontan musizierten sie im Herbst bereits bei einer Landesversammlung des Gemeindetages in Neunburg vorm Wald. Doch jetzt wird es ernst. Die ersten Auftritte der Blaskapelle der bayerischen Bürgermeister sind fix.

Auf den Fluren und zwischen den Stücken drehen sich die Gespräche um Bebauungspläne, Ganztagsbetreuung, Kindergartenplätze, Trinkwasserversorgung und die Flüchtlingsunterbringung. An den Instrumenten sind sie dann alle beim gleichen Thema. Musik verbindet, sagen die Bürgermeister. Und bringt Ausgleich für den zeit- und oft auch nervenaufreibenden Job an der Spitze einer Kommune.

Auftritte in München und Nürnberg fix

Die Partei spiele übrigens keine Rolle in der Kapelle, betonen alle. Auftreten werden sie alle in der jeweils heimischen Tracht ihrer Kommunen oder ihrer Musikvereine. Zu hören sein wird die "Blaskapelle der bayerischen Bürgermeister" auf der Oidn Wiesn im Herzkasperlzelt in München und dann bei der Messe Kommunale im Oktober in Nürnberg.