"Blade Runner"-Star Rutger Hauer gestorben

Stahlblaue Augen, scharf geschnittene Gesichtszüge, kantiges Kinn, blondes Haar - so sehen gemeine Bösewichter aus oder edle Helden. Der niederländische Filmstar Rutger Hauer konnte beide auf der Leinwand verkörpern und das mehr als 50 Jahre lang.

Nun starb Hauer nach kurzer Krankheit am Freitag, den 19. Juli, in seinem Wohnort im Norden der Niederlande, im friesischen Dorf Beetsterzwaag, wie sein Agent mitteilte. Hauer wurde 75 Jahre alt.

Durchbruch mit "Blade Runner"

Vor allem wurde Hauer mit einem legendären Film verbunden: "Blade Runner" von 1982. In dem apokalyptischen Science-Fiction-Thriller, der im Jahr 2019 (!) spielt, war Hauer der "Replikant" Roy Batty, eine roboterähnliche Mordmaschine mit zutiefst menschlichen Zügen - also Held und Bösewicht in einem. "Blade Runner" wurde ein Kultfilm und sollte den Durchbruch für Hauer in Hollywood bedeuten.

1988 gewann Hauer einen Golden Globe

Hauer spielte ferner einen Terroristen in "Nachtfalken" ("Nighthawks") mit Sylvester Stallone und einen ehemaligen Chef von Wayne Enterprises in "Batman Begins". Er wirkte bei dem Fantasyfilm "Ladyhawke" von 1985 mit und 1988 gewann er für seinen Auftritt in "Flucht aus Sobibor" ("Escape from Sobibor") einen Golden Globe als bester Nebendarsteller.