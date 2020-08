Black Lives Matter im Fugger und Welser Erlebnismuseum

Schon am Eingang stolpern die vier jungen Frauen von OpenAfroAUX – in der sich junge Augsburger*Innen mit internationalen Wurzeln zusammengetan haben – über eine Zeitleiste am Boden: "1492 – Kolumbus entdeckt Amerika" – steht da. Eine Formulierung, die Janet Habtemariam unheimlich stört, schließlich war Amerika ja schon sehr viel früher da: "Ich hab ein unwohles Gefühl wenn ich hier durchgehe. Ich hab das Gefühl, ich will mir das gar nicht ansehen. Es ist eine Anstrengung, wenn ich hier durchgehe, und dann fallen mir diese ganzen Dinge auf und man fragt sich: Warum haben die nicht vorher dran gedacht, die Wissenschaftler, die an dem Konzept gearbeitet haben?"

Das Museum will "nachschärfen"

Natürlich haben sich die Macher der Ausstellung intensiv beschäftigt mit der Geschichte von Augsburgs Vorzeigefamilien, den Fuggern und den Welsern. Es gab bei der Entstehung des Museums sogar einen Streit über Inhalte wie Kinderarbeit. Kuratoren haben das Team danach sogar verlassen, so Götz Beck vom Betreiber des Museums "Regio Augsburg": “Wir haben das Thema Fugger Welser seit 2014 besetzt, immer mit den kritischen Aspekten. Wir haben das Thema 'Sklavenhandel' mit drin, wir haben das Thema 'Ermordung der indigenen Bevölkerung' drin. Aber jetzt möchten wir nachschärfen und Aspekte herausarbeiten."

Nachschärfen, das fordern besonders die Jugendlichen von OpenAfroAUX. Sie bringen sich intensiv in die Diskussion mit ein und ihnen fallen im Museum Details auf – die mir als weißem Europäer nie aufgefallen wären. Studentin Fabienne Molela Moukara kann sich beim Blick auf eine Darstellung von Kannibalismus in Südamerika schon ganz genau vorstellen was passiert, wenn Kinder so etwas sehen: "Wir waren beide immer das einzige schwarze Kind in einer weißen Klasse: Ja, gehst Du jetzt auch nach Hause und deine Eltern braten einen Menschen auf dem Feuer – sowas kommt dann halt. Kinder sind jung – gemein. Wir wissen, was passiert wäre, wenn wir als Kinder hier durchgelaufen wären."

Gemeinsam heraus aus dem Eurozentrismus

Besonders für Kinder war auch eine Museums-App konstruiert. Sie zeigte das fiktive Leben des Sklavenjungen Perico als "Abenteuer" und wurde mittlerweile eingestellt. Zu recht findet Götz Beck, sieht die Situation rund um das Fugger-Welser-Museum aber differenzierter: "Ich sehe das auch nicht als Kritik am Museum, sondern als neue Betrachtungsweise. Weil wir schon sehr stark vom Eurozentrischen ausgehen. Das müssen wir ändern und deswegen sehe ich es nicht unbedingt als Kritik – hier müssen wir das allgemein als Chance begreifen. Und unser Plan ist es, dass man sich intensiv austauscht und dass dabei auch postkoloniale Gruppierungen dabei sind, genauso wie die Universität. Und dass man das dann gemeinsam entwickelt." OpenAfroAUX werden dann wohl dabei sein. Isabella Hans freut sich über die Einladung, weiß aber aus der Auseinandersetzung über die Umbenennung des Hotels "Drei Mohren" wie intensiv die Auseinandersetzungen wohl werden: "Es wird halt viel Arbeit, wenn man sich mit jemand am Abend in einer Bar trifft, dann bekommt man oft garstige Kommentare. Das wird der anstrengende Teil sein – die Menschen ,die mit uns in der Stadt wohnen zu überzeugen."