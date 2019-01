Black Lives Matter: "Die Macht des Schicksals" in Frankfurt

Echte Vietnamesen und Russisch Roulette

Klar, dass da auch provokante und fragwürdige Bilder dabei waren: Die Oper hatte, wie es im Programmheft heißt, "echte" Vietnamesen als Statisten angeheuert, um das Grauen des Krieges zu illustrieren. Einer von ihnen wird Opfer einer Kugel beim Russisch-Roulette, erschossen von einem farbigen GI. In einer Pantomime wird gezeigt, wie Richard Nixon eine Asiatin bedrängt, die Soldaten spritzen sich Heroin in die Venen, da drüber knattern die Helikopter. Am Ende knallt ein Polizist einen nur vermeintlich schuldigen Schwarzen ab und legt der Leiche den Revolver in die Hand. Soll ja tatsächlich vorgekommen sein, diese Art Beweis-Klitterung. Geschickt verdoppelt Tobias Kratzer anfangs die Handlung: Während auf der Opernbühne weiße Sänger agieren, ist hinter ihnen auf einer Leinwand dieselbe Handlung in anderer Besetzung zu sehen, mit Schauspielern, darunter auch Farbige, ein Hausmädchen, ein Sklave, das erinnerte optisch an "Vom Winde verweht", sollte aber deutlich machen, dass natürlich auch Theater Probleme haben mit der "Macht des Schicksals": Farbige Sänger jedenfalls sind immer noch selten.