Lässt sich Rassismus durch die Schreibweise markieren?

Ein Ausdruck von Solidarität

Es gehe nicht ums "Müssen", stellte Otoo klar, sondern ums "Dürfen". Jeder darf an seiner Sprache arbeiten, jeder darf die Sprache nutzen, um Solidarität auszudrücken oder Zweifel anzumelden. Hier also mein Zweifel, meine Unsicherheit: Die New York Times, und sie ist nicht allein, entscheidet sich dafür, "black" großzuschreiben, "white" hingegen unangetastet zu lassen. Weiß, so heißt es in der Begründung, beziehe sich weniger auf eine gemeinsame Kultur und Geschichte, auch gäbe es keine Bewegung, die eine Markierung dieses Begriffes vorschlage.

Letzteres ist sicher richtig, nur erscheint es mir äußerst fragwürdig, mit solcher Sicherheit über kulturelle Ähnlichkeit zu urteilen, und ich persönlich – eine weiße Deutsche – kann mir nicht vorstellen, in Zukunft schwarz mit einem Großbuchstaben zu markieren und gleichzeitig weiß ohne Markierung zu belassen. Dieses Unbehagen verdanke ich der Autorin, in deren Tradition Sharon Dodua Otoo schreibt: "Ich schreibe in den riesigen Fußstapfen der Schwarzen US-amerikanischen Autorin und Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison, die proklamierte: 'Ich schreibe für schwarze Menschen, ich muss mich nicht entschuldigen'."

Das kleine "weiß" und das große "Schwarz"?

Toni Morrison hat in ihrem Essay "Playing in the Dark" den Satz geschrieben: "Eddy ist weiß, und das wissen wir, weil niemand es erwähnt." Es ging ihr um eine Figur Hemingways, im Kern aber um einen ganzen Literaturmarkt, in dem sich weiße Leser als Norm betrachten und der nicht weiter definierte Charakter deshalb wohl weiß sein wird. Wenn ich jetzt in Texten "schwarz" markiere, als Erinnerung, dies sei eine soziale, keine natürliche Kategorie, und "weiß" unmarkiert lasse, wiederhole ich dann nicht die Schieflage, auf die Morrison in der Literatur aufmerksam gemacht hat?

Suggeriert das nicht, dass "weiß" eine quasi-natürliche, in jedem Fall nicht weiter zu befragende Kategorie ist, während schwarz einer Markierung bedarf? Werde ich, als weiße Deutsche, nicht zu einem unmarkierten Markierer, wenn ich "schwarz" großschreibe und "weiß" so belasse wie zuvor, als habe dieses kleine Adjektiv, "weiß", rein gar nichts mit Rassismus zu tun? Ja, sagt Susan Arndt: "Es muss symmetrisch bleiben, ich muss Weiß-Sein benennen und ich muss es auch brechen, aber nicht mit den gleichen Strategien, mit denen ich im Schwarz-Sein den Widerstand markiere. Das ist das einzige, wo ich eben sagen würde: Ja, beides benennen, aber unterschiedliche Strategien anwenden."

Aus der Empörung entsteht Sensibilität

Kursivieren sei ihre Lösung, so Arndt: "weiß" klein und kursiv, "Schwarz" großgeschrieben. Dies sei vielleicht ein historischer Moment, sagt Arndt, es gäbe immer wieder Zeiten, in denen aus einer Welle der Empörung eine neue Sensibilität hervorgehe. Dieser Sommer könnte so ein Moment sein, glaubt sie. Sprechen wir also über all das, über Rassismus, über Groß- und Kursiv-Schreibung, aber genauso: über die Gründe des Unbehagens, die der eine oder die andere hat.

Aktuelle Debatten, neue Filme und Ausstellungen, aufregende Musik und Vorführungen... In unserem kulturWelt-Podcast sprechen wir täglich über das, was die Welt der Kultur bewegt. Hier abonnieren!

Die BR KulturBühne – ein Platz für Konzerte, Events, Debatten und auch großes Vergnügen. Hier geht's lang!