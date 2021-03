Björk über Vulkanausbruch: "Lasst uns warme Energie genießen"

Die isländische Zivilschutzbehörde sprach beruhigend von einem "kleinen und schönen" Vulkanausbruch, warnte Touristen aber dennoch davor, sich direkt an die Lavafelder begeben. Es gebe allerdings keine Gefahr, von giftigen Dämpfen beeinträchtigt zu werden. Geophysiker Magnús Tumi Gudmundsson sagte, dass der Ausbruch vermutlich der kleinste sei, der jemals auf Island registriert worden sei. Immerhin, seit knapp 800 Jahren hatte es keinen Ausbruch mehr in dieser Region gegeben.

Sie aß Vulkan-Asche und robbte auf der Lava

Der rund zehnminütige Musikclip "Black Lake", den Björk 2014 mit Unterstützung des New Yorker Star-Kurators Klaus Biesenbach drehte, sorgte für viel Aufmerksamkeit, weil die Sängerin sich als besonders naturverbunden präsentierte. So aß sie Vulkanasche, robbte über den eisigen Lava-Boden und sang eine Sonnen-Hymne. Das Werk war im Rahmen einer Ausstellung im Museum of Modern Art in New York zu sehen und beeindruckte die Zuschauer unter anderem durch mächtige Vibrationen aus 43 Lautsprechern, mit dem der Puls des Herzens nachgeahmt werden sollte. Wer wollte, konnte Björks Gesängen per Kopfhörer lauschen und dabei Exponate wie ihre Original-Daunenjacke in Augenschein nehmen.