Bizarres "Merchandising": Justin Bieber verkauft jetzt Joints

Neben der Musik will Superstar Justin Bieber nun einen weiteren Markt erobern: Der 27-Jährige kündigte an, in das Geschäft mit Marihuana einzusteigen. Er setze sich dafür ein, Cannabis zu "enttabuisieren". Der kanadische Popstar verkauft demnach künftig "vorgerollte" Joints in Zusammenarbeit mit einer kalifornischen Firma, die darauf spezialisiert ist, wie mehrere US-Medien berichteten.

Benannt ist das Produkt "Peaches Pre-Rolls" nach einem Song auf Biebers aktuellem Studioalbum, das im März diesen Jahres erschien: Darin kündigt er sein jetziges Vorhaben quasi schon an, er singt die Zeile: "I got my peaches out in Georgia, I get my weed from California".

Bieber teilte dem Fernsehsender "Bloomberg" in einem schriftlichen Statement mit, dass das Cannabis-Unternehmen dabei helfe, die Droge für Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen darauf angewiesen seien, zugänglich zu machen und zu "entstigmatisieren". Die Joints würden seit dieser Woche in den US-Bundesstaaten Kalifornien, Nevada, Massachusetts und Florida vertrieben, berichtete das Wirtschaftsmagazin "Forbes".