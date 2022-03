Bizarre Sehnsucht: Darum wollen Russen zurück in die Sowjetunion

"Eine Minderheit bleibt eine Minderheit", stellte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow auf Journalisten-Fragen hin fest und bezog sich damit auf die angeblich nur rund 25 Prozent der Russen, die gegen den Angriff auf die Ukraine sind. Auch sie würden zwar bei der Regierung "Gehör finden", sollten sich aber in Acht nehmen vor den "Lügen des Westens". Im Übrigen würden sie irgendwann schon verstehen, dass Putin alles richtig gemacht habe. Die allermeisten Bürger jedenfalls unterstützten den Präsidenten: "Das ist eine unwiderlegbare Tatsache."

"Wir werden wieder in der UdSSR leben"

Wie auch immer: Fest steht, dass tatsächlich nicht wenige Russen der Kreml-Propaganda Glauben schenken und manche sehnen sich zurück in die Sowjetunion, wie die offiziöse Nachrichtenagentur RIA Novosti jetzt klarmachte. Redakteur Petr Akopow schreibt mit verblüffender Offenheit: "Wir werden wieder in der UdSSR leben, aber nicht in der, die die Antibolschewisten fürchten oder von der die Kommunisten träumen. Nein, wir fangen an, ein gerechtes, solidarisches und souveränes Russland aufzubauen." Andernfalls werde Russland von den "Eisschollen der Weltpolitik zerquetscht".

Die Privatisierung von Staatseigentum sei die "Ursünde" Russlands gewesen, denn dadurch hätten sich Leute bereichert, die "ideologisch vom Westen abhängig" seien und ihre Landsleute verachteten. Anders als in den 1990er Jahren, als noch "schlaue und gewiefte" Menschen Erfolg gehabt hätten, würden heutzutage die "dummen und rückständigen" alles an sich reißen. Zwar sei es Putin gelungen, die Oligarche zu entmachten, doch ein "Problem" bleibe: "Die 'Elite', einschließlich der selbsternannten Intellektuellen, orientiert sich am Westen als Vorbild, das es nachzuahmen gilt für die Veränderung des 'barbarischen Russlands'."

Russland soll wieder "Nabel der Welt" werden

Viele hätten aus Angst oder aus Unwillen, "dieselbe Luft wie das Vieh zu atmen", Russland verlassen und sie würden auch nicht vermisst: "Die Bildung einer neuen Elite ist die wichtigste nationale Aufgabe." Hauptziel einer geistigen Rückkehr zu den Prinzipien der UdSSR ist demnach mehr soziale Gerechtigkeit: "Nur eine gerechte Lebensweise wird von unserem Volk akzeptiert und unterstützt, wird zur Grundlage der Gesellschaftsordnung – und dann wird sie niemand mehr zerstören können." Der Markt brauche die "harte Hand des Staates". Für das "Gemeinwohl" sei ein straffes Führungsprinzip nötig, die "Autokratie" unabdingbar, verstanden als Unabhängigkeit von der Weltmeinung.

Russland müsse wieder als "Nabel der Welt" betrachtet werden, nicht überheblich, sondern als geistiger Standpunkt, von dem aus alles andere beurteilt werden müsse: "Ein System, das nationalen Vorstellungen von Gut und Böse, Wahrheit und Gerechtigkeit entspricht, hat großen inneren Widerstand gegen jegliche äußere Prüfungen."

Regale leer, IT-Spezialisten gehen massenweise

So wie es aussieht, ist Russland tatsächlich auf dem schnellsten Weg zurück in die Planwirtschaft: Ärzte verwiesen bereits darauf, dass wegen der Sanktionen zahlreiche Medikamente fehlen. In den Läden gibt es wieder Warteschlangen und leere Regale, im Parlament wird verlangt, knappe Waren wie Buchweizenmehl und Zucker der Zwangsbewirtschaftung zuzuführen. Derweil könnten bis Ende April rund 100.000 IT-Techniker auswandern, hieß es von der Russian Association for Electronic Communications (RAEC). Bis zu 70.000 Spezialisten seien schon weg.