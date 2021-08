Bizarre Debatte: Wie kolonialistisch ist der Begriff "Curry"?

Ohnehin bezeichnet "Curry" auch im Deutschen eine Vielfalt von Gewürzmischungen und ist nicht genau definiert. Bis zu 13 Zutaten können unterschiedlich gefärbte Fertigprodukte ausmachen, darunter neben Kurkuma auch Bockshornklee, Ingwer, Koriander, Kreuzkümmel, Chili und Nelken, um nur einige aufzuzählen.

Dabei sind die Geschmäcker in Indien und Europa sehr verschieden, wie Food-Expertin Ilyse R. Morgenstein Fuerst von der Universität Vermont bei NBC bemerkt. Demnach lieben die Menschen im Norden zwar "exotische" Gewürze, wollen sie aber nicht so scharf und geruchsintensiv auf den Teller bekommen wie die Konsumenten in Südasien, erwarten also eine geschmackliche "Anpassung". Das sei ein "Problem", so die Professorin für Vergleichende Religionswissenschaft, und liege im "weißen, christlichen Überlegenheitsgefühl" begründet.

Chaheti Bansal wird dennoch weiter unter dem Titel "Rooted in Spice" ("In Würze verwurzelt") aufkochen und ihre mittlerweile Millionen Follower mit Tipps beglücken. Mit "Woke-Wahnsinn", wie von der BILD behauptet, hat das nichts zu tun.