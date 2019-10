Bischofssynode: Diskussion über Ökologie, Priestertum, Zölibat

Der Petersdom ist gefüllt mit Kardinälen in grünem Gewand und weißer Mitra, die mit dem Papst die Messe feiern. Doch auch ganz bunt angezogene Männer und Frauen sitzen bei dieser Messe vorne im Petersdom – es ist die traditionelle Bekleidung von Indigenen aus dem Amazonasgebiet. Denn um sie geht es, bei dieser Bischofssynode in Rom. Die den Titel trägt: "Amazonien –neue Wege für die Kirche und eine ganzheitliche Ökologie".

Es geht um die Kirche in Amazonien - und nebenbei um Zölibat und Priesteramt

"Er, der alles neu macht, möge uns seine wagemutige Klugheit schenken, er möge unserer Synode eingeben, die Wege für die Kirche im Amazonasgebiet zu erneuern, damit das Feuer der Mission nicht erlischt." Papst Franziskus

Die Wege für die Kirche im Amazonasgebiet erneuern – was das genau bedeuten kann, darüber werden die Teilnehmer der Synode in den nächsten Tagen und Wochen mit Sicherheit hitzig diskutieren. Ein besonderer Streitpunkt: Die Priesterweihe von so genannten "viri probati", also verheirateten, erfahrenen Männern im Amazonasgebiet, weil in den weit abgelegenen Gemeinden vor Ort Priester fehlen. Die Gebiete, um die sie sich kümmern sollen, sind riesig. Einer, der deswegen für die Weihe von viri probati ist, ist Pater Michael Heinz, Synodenteilnehmer und Chef des Lateinamerikahilfswerks Adveniat.

"Die Priester, Missionare, kommen nur einmal im Jahr in die Gemeinden und ich denke, da ist es wirklich notwendig und wichtig, auch indigene Priester zu haben, dass auch Männer - und ich denke auch Frauen - Ämter und Gemeindeleitung übernehmen können." Pater Michael Heinz, Adveniat

Dass auch Frauen Ämter übernehmen sollen, zum Beispiel Diakoninnen werden können, ist ein weiterer Vorschlag, der gerade bei den konservativen Teilnehmern der Amazonas-Synode für Unruhe sorgt: Sie warnen vor einem Dammbruch, vor einem Ende des Zölibats. Am Ende ist es Papst Franziskus, der über die Vorschläge entscheidet, die bei der Synode erarbeitet werden.

Die katholische Kirche will die grüne Lunge der Erde schützen und ihre Menschen

Und es soll nicht nur um diese Fragen gehen, sondern auch über die Folgen der Abholzung und der Landwirtschaft im Amazonasbecken. Da äußerte sich der Papst in dieser Messe zum Auftakt der Synode klar: "Das von zerstörerischen Interessen gelegte Feuer wie jenes, das kürzlich das Amazonasgebiet verwüstet hat, ist nicht das aus dem Evangelium", so der Papst in seiner Predigt zu Beginn der Synode, "das Feuer Gottes ist die Wärme, die anzieht und in Einheit versammelt. Es nährt sich durch Teilen, nicht durch Gewinne."

Mit den Bedrohungen des Lebens am Amazonas sei eigentlich die ganze Welt bedroht, das Klima, die Schöpfung, sagt der Chef des Bischöflichen Hilfswerkes Misereor, Pirmin Spiegel. "Und da meine ich, haben die indigenen Völker, nicht nur am Amazonas, sondern auch in Afrika, im Kongo, in Indonesien uns sehr viel zu erzählen", so Spiegel. "Wie innerhalb der Schöpfung, mit der Schöpfung leben? Und, ja, wir nennen es cuidado, cuidador, also Sorge tragen." Die Sorgen der indigenen Bevölkerung anzuhören, dazu werden die 238 Synodenteilnehmer in den nächsten drei Wochen Gelegenheit haben. Um dann, so die Hoffnung, Lösungen für die Herausforderungen im Amazonasgebiet zu finden - und vielleicht darüber hinaus.