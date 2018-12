Bischof Oster entsendet über 2.600 Sternsinger

Kinder und Jugendliche mit festlichen Gewändern, Kronen und Sternen - in den nächsten Tagen werden sie wieder in Bayern und in ganz Deutschland unterwegs sein, singen und Spenden sammeln. Während ihre Schulkameraden die Ferien genießen, steht eine Gruppe Sternsinger aus Markl am Inn in den Startlöchern. Ab Neujahr gehen sie von Haus zu Haus, bringen Segen und sammeln Spenden – wie Sternsinger in den meisten Gemeinden in Bayern. Benedikt ist schon zum siebten Mal dabei. Die Weihnachtsferien zu opfern, das sei es ihm wert, sagt er.

"Mir gefällt das einfach, von Haus zu Haus zu gehen, die Leute im neuen Jahr begrüßen zu dürfen und das Haus und die ganzen Hausbewohner segnen zu dürfen. Wir gehen immer ab ersten Januar in Marktl von Haus zu Haus." Benedikt, Sternsinger.

Rund 2.600 kleine Könige - und Königinnen - aus ganz Deutschland sind heute zum offiziellen Aussendungsgottesdienst mit dem Passauer Bischof Stefan Oster in die St. Anna Basilika nach Altötting gekommen.

Über 2.600 Sternsinger ziehen durch die Straßen Altöttings

Nicht nur katholische, auch evangelische Sternsinger sind dabei. Zum ersten Mal in der 60-jährigen Geschichte fand die bundesweite Eröffnung der Sternsingeraktion im Bistum Passau statt.

"Ich erhoff mir, dass die Kinder und Jugendlichen begeistert mitmachen, dass viel zusammenkommt und dass Menschen sie auch offenen Herzens aufnehmen. C+M+B, Christus mansionem benedicat heißt das, Christus segne dieses Haus, Die Sternsinger sind ein Segen für die Menschen." Bischof Stefan Oster

Die Spendenaktion des Kindermissionswerks der katholischen Kirche, die als weltweit größte Hilfsinitiative von Kindern für Kinder gilt, steht in diesem Jahr unter dem Motto "Segen bringen. Segen sein. Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit". In diesem Jahr soll besonders für Kinder mit Behinderung in Peru gesammelt werden. Seit 1959 sammelten die Sternsinger insgesamt bereits über eine Milliarde Euro an Spendengeldern.

Singen, segnen, Spenden sammeln - diesmal für Kinder in Peru

In den Tagen nach dem Jahreswechsel werden bundesweit 300.000 Mädchen und Jungen unterwegs sein. Damit jeder sicher sein kann, dass sein Geld auch bei den Bedürftigen Kindern ankommt, begleiten Ehrenamtliche die Sternsinger, geben Auskunft und können auf Wunsch auch einen Ausweis vorzeigen. In den letzten Jahren war es vereinzelt zu Betrugsversuchen "falscher Sternsinger" gekommen.