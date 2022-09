Bischof Georg Bätzing: Nicht von Blockierern aufhalten lassen

Die Mehrheit der deutschen Bischöfe wolle Reformen in der Katholischen Kirche. Nur eine Minderheit sei dagegen, so Bischof Georg Bätzing im Gespräch mit der "RadioWelt" (Bayern2) vor der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda. "Wir dürfen uns nicht durch die aufhalten lassen, die einfach alles blockieren."

Die Ablehnung von Reformen stimme weder mit der "Wahrnehmung des Gottesvolkes" überein, noch mit den "demografischen Tendenzen, die wir wahrnehmen", so Bätzing, der hinzufügt: "Wir müssen miteinander reden."

Bätzing: Synodaler Weg ist erfolgreich

Die katholische Reformdebatte "Synodaler Weg" sieht Bischof Bätzing dennoch als großen Erfolg. So seien alle Vorhaben mit den nötigen Mehrheiten verabschiedet worden und bei der Ausnahme, dem Grundlagentext zur Sexualethik, müsse man sich noch "zusammenraufen".

Papst Franziskus würde, trotz seiner Kritik am Synodalen Weg, diesen unterstützen, so Bätzing. "Der Papst ist ein großer Reformer, insofern ist es keine gute Wahrnehmung, zu sagen, er ist ein Gegner des Synodalen Weges."

Auf Reformgegner, die durch den Synodalen Weg eine Spaltung der Kirche befürchten, reagiert Georg Bätzing mit dem Verweis auf die seiner Sicht viel größere Kirchenspaltung: "Es gibt dieses Auseinanderfallen, denn viele Menschen kehren der Kirche den Rücken." Man müsse die Austrittsbewegung aufhalten, und dafür sei jeder Bischof verantwortlich.

Viele Kirchenaustritte wegen Umgang mit Missbrauch

In einer nicht-repräsentativen Umfrage des SWR in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, kam heraus, dass 87 Prozent der befragten Personen, die aus einer Kirche ausgetreten sind, die Institution nicht mehr finanziell unterstützen wollen. Geldsorgen waren für mehr als drei Viertel der Befragten nicht der Grund für den Austritt.

Dass sie keinen Bezug mehr zum christlichen Glauben habe, sagte hingegen nur die Hälfte der Befragten. Für 91 Prozent der Katholiken und 70 Prozent der Protestanten waren die Fälle des sexuellen Missbrauchs sowie der Umgang der Kirchen damit eine Austrittsmotivation.

Bischöfe sprechen über Missbrauchs-Aufarbeitung

Zum Beginn der Herbst-Vollversammlung der deutschen Bischöfe fordert die SPD im Bundestag von der Kirche eine neue und einheitliche Missbrauchs-Studie für ganz Deutschland. Das bisherige Vorgehen, dass jedes katholische Bistum eine eigene Studie veröffentliche, sei "verrückt", so der religionspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Lars Castellucci, in einem WDR-Interview.

Gleichzeitig betonte Castellucci, dass auch die Politik in der Vergangenheit zu nachlässig gewesen sei und den Kirchen bei der eigenständigen Aufarbeitung der Missbrauchsfälle zu sehr vertraut habe. Wie die Aufarbeitung in Zukunft aussehen könnte - auch darüber wollen die Katholischen Bischöfe in ihrer Vollversammlung beraten. Der Trierer Bischof Stephan Ackermann gibt das Amt des Missbrauchsbeauftragten nach zwölf Jahren ab.