Deutsche Bischöfe stimmen im November über neues Arbeitsrecht ab

Lisa Müller ist fest in der katholischen Kirche verankert, sie hat Religionspädagogik studiert und arbeitet als Krankenhaus-Seelsorgerin. Dass sie lesbisch ist, behielt sie bislang für sich, denn wenn sie offen zu ihrer homosexuellen Identität steht, könnte das für sie arbeitsrechtliche Konsequenzen haben.

"Ich habe mich dazu entschieden, in einer Kirche zu arbeiten, von der ich weiß, dass ich nicht alle Rechte habe, von der ich auch weiß, dass manches nicht gut ist, dass die Institution an ihren eigenen Idealen scheitert." Lisa Müller, Seelsorgerin

Eigenes Arbeitsrecht der Kirchen

Die Kirchen in der Bundesrepublik Deutschland haben ihr eigenes Arbeitsrecht, das im Selbstbestimmungsrecht des Grundgesetzes verankert ist. Die katholische Kirche hat dadurch das Recht, eigene Anforderungen an die private Lebensführung der Mitarbeitenden von Caritas und Kirche zu stellen. Dazu zählt auch ihre Sexualität. Homosexuellen und queeren Menschen darf aufgrund ihrer Sexualität gekündigt werden, wenn sie sich zu einer Lebensgemeinschaft bekennen. Auch Angestellte, die sich scheiden lassen und wieder heiraten, müssen eine Kündigung fürchten.

Anfang des Jahres haben sich 125 Katholikinnen und Katholiken als homosexuell, queer und divers geoutet – in einem Film und in einem Buch. Ihr Motto: "Für eine Kirche ohne Angst".

Die 36-Jährige Lisa Müller hat lange damit gerungen, sich zu outen und bei der Kampagne mitzumachen. Es ging ihr gut in ihrer Kirche und in ihrer Arbeit. Es galt das Motto "Don’t ask, don’t tell – Nicht nachfragen, nicht erzählen". Doch die Seelsorgerin möchte von ihrer Kirche angenommen werden, so wie sie ist. Ihr Wunsch, frei, ehrlich und selbstbestimmt zu leben, bewegte Lisa Müller schließlich, offen und selbstverständlich mit ihrer Sexualität umzugehen.

Kirche unter Druck

Zwei Tatsachen setzen die Kirche aktuell stark unter Druck, ihre Gesetze zu ändern. Zum einen geriet das kirchliche Arbeitsrecht durch die europäische Rechtsprechung in Kritik, denn die Löhne werden in eigenen Gremien ohne Gewerkschaften beschlossen, auch Streiks sind nicht zulässig. Im Koalitionsvertrag einigte sich die Regierung kürzlich darauf, die Sonderrechte der Kirchen zu überprüfen.

Ein weiterer, gravierender Grund ist der Personalmangel: Die kirchlichen Träger von Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen und Altenheimen sowie der Deutsche Caritasverband haben immer mehr Schwierigkeiten, Personal zu finden. Der Jurist Marcel Bieniek, der die Arbeitgeberseite für den Caritasverband vertritt, spricht sogar von der Gefahr, dass es eines Tages mangels Personal keine karitativen Einrichtungen mehr geben werde.

Die Kampagne #OutinCurch

Die Kampagne #OutinCurch“ hat Menschen der LGBTIQ-Community, die für und in der Kirche arbeiten, ein Gesicht gegeben. Lisa Müller ist eine von ihnen.

Der Würzburger Pfarrer Burkhard Hose setzt sich schon lange für Gleichberechtigung in der Kirche ein. In seinem neuen Buch „Verrat am Evangelium?“ kämpft er für die Menschenrechte in der katholischen Kirche. Die Kampagne #Outinchurch“ ist für ihn ein Schutz der Beteiligten vor Kündigung und Repressalien, und ein Bekenntnis der queeren Katholikinnen und Katholiken, die ihre Kirche nicht verlassen, sondern weiter für sie arbeiten möchten – aber ohne diskriminiert zu werden.

Zunächst waren die Reaktionen vieler Bischöfe auf das Manifest positiv. Manche kündigten sogar an, das diskriminierende Arbeitsrecht zu ändern.

"Es liegt immer noch in der Hand einzelner Bischöfe, ob sie es tatsächlich auch in ihrer Diözese umsetzen. Aber wichtiger als die Änderung des Dienstrechts ist, dass wir gefordert haben, dass die kirchliche Lehre sich ändern muss", sagt Burkhard Hose.

"Nach wie vor diskriminiert die gültige kirchliche katholische Lehre queere Menschen, hält queere Menschen für etwas, was nicht mit der Schöpfungsordnung oder mit dem Naturrecht zu vereinbaren ist. Und das muss sich ändern. Da tun sich die Bischöfe tatsächlich noch schwer." Burkhard Hose, Hochschulpfarrer

Die weiterhin fehlende Rechtssicherheit führt zu Misstrauen bei vielen von Lisas queeren Kolleginnen und Kollegen – auch nach ihrem Outing.

Appell für eine Kirche ohne Angst

Das Buch „#OutInChurch: Für eine Kirche der Freiheit und Vielfalt“ (erschienen 2022 im Herder Verlag) erzählt von den Erfahrungen der Menschen, die sich getraut haben, bei dieser Kampagne mitzumachen. Außerdem bieten Experten Antworten auf die essentielle Frage, die immer bleibt: „Nimmt mich Kirche so an, wie ich bin?“

Gesetzesvorlage für das neue kirchliche Arbeitsrecht

Im November wollen die Bischöfe über ein neues Arbeitsrecht entscheiden. Für die angestrebte Geltung der neuen "Grundordnung des kirchlichen Dienstes" zum 1. Januar 2023 ist eine Zweidrittelmehrheit der Bischöfe nötig. Lisa Müller hofft auf wirkliche Gleichberechtigung. Sie hat für sich entschieden, dass sie so oder so in der Kirche bleiben wird: "Sie werden mich nicht los. Es ist meine Kirche."