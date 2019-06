Birgit Birnbacher erhält den Ingeborg-Bachmann-Preis

Drei Tage, 14 Autorinnen und Autoren, sieben Juroren: Das sind die Spielregeln bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur, das Gerüst sozusagen für einen Wettbewerb, der jedes Jahr mit einigen vertrauten Elementen und mindestens ebenso vielen Überraschungen aufwartet. Zu den Überraschungen zählte in diesem Jahr, dass sich Stuhl und Pult der Autoren nun drehen können, damit auch jeder einen Blick auf die Lesenden erhaschen kann. Vor allem aber zählten natürlich literarische Entdeckungen dazu, was besonders für diese Ausgabe mit so vielen bisher unbekannten Namen galt.

Birgit Birnbacher gewinnt mit dem Text "Der Schrank"

Über den Briefkasten kommt er nicht mehr hinaus und überhaupt verrät eigentlich schon das blaue Licht seines Aquariums, dass dieser Mann einer ist, der die Weltöffentlichkeit meidet. Mehr muss die Autorin, mehr muss die gerade gekürte Bachmannpreisträgerin Birgit Birnbacher nicht sagen. Sofort entsteht das Bild dieser Figur im Kopf eines Lesers, sofort lebt dieser zurückgezogene Mann neben seinen kleinen Fischen.

Birnbacher – und deshalb ist die Auszeichnung so eine Freude – hat ein besonderes Gespür, eine besondere Nähe zu ihren Figuren. Sie alle leben in einem Mietshaus, das winzige Wohnungen für diejenigen bereithält, denen in unserer Gesellschaft zunehmend der Boden entzogen wird. Der Mann mit seinem Aquarium gehört dazu, aber auch - neben ihm zuhause - die Protagonistin: Eine Frau, die einmal Journalistin werden wollte, sich jetzt von einem Minijob zum nächsten hangelt und nach Worten sucht, um das eigene Scheitern zu verstehen oder zu verbergen.

Lobeshymne statt kontroverser Diskussion

Der Text beeindruckte die Jury in seiner Schlichtheit – Lobeshymnen folgten auf die Lesung, keine kontroverse Diskussion. Ohnehin urteilte die Jury in diesem Jahr oft weniger harsch: Der polemischen Kritik sind, von wenigen Ausnahmen abgesehen, Gespräche gewichen – darüber zum Beispiel, wie Texte wirken – als sinnliche Erfahrung oder intellektuelle Herausforderung – und immer wieder korrigieren die Juroren die eigenen Lektüren.

Weitere Preise gehen an Leander Fischer und Julia Jost

Der Deutschlandfunk-Preis etwa geht an Leander Fischer. Er verbindet in seinem Text die Lehren eines Fliegenfischers und Fliegenbinders mit denen eines Künstlers oder zumindest: Pädagogen. Ein literarisch versierter Text, der die Poetik des Autors und das Wettlesens spiegelt und einen mit dem Ernst des Fliegenfischens unterhält. Unterhalten konnte auch die Lesung der dritten Preisträgerin: Julia Jost, eine der Entdeckungen dieses Jahres: dringliche Themen, genaue Beobachtungsgabe, ein frischer Ton. Eine Autorin – bisher nur als Regisseurin bekannt –, die beweist, was Klagenfurt im besten Fall sein kann: ein Ort der literarischen Entdeckungen und der Lust auf Überraschungen.

