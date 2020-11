Biographie über Karl Obermayr: Mit Butterbrot zum Drehort

Seine ganze Bandbreite wird jetzt in einer umfassenden Biografie über ihn dargestellt – von einem Norddeutschen: Roland Ernst. Der hat ein Faible für die "Ja Mei-Mentalität" im Süden, seit er als Kind die bayerischen Serien sah: "Karl Obermayr hat mich von Anfang an ganz extrem fasziniert, es war vor allem diese sehr reduzierte, eindringliche Spielweise. Er brauchte nicht dieses, was man so gern das 'Theatralische' nennt – er war einfach sehr, sehr genau und in diesem Sinne sogar mit Karl Valentin sehr verwandt, wie ich finde."

In der Komik tragisch

Das Tragische in der Komik zeigt sich vor allem auch in der Figur des Erwin Hillermoser aus den "Münchner Geschichten", etwa, wenn er in einer Beerdigungsszene fast kindlich-grüblerisch über den Tod sinniert. 1931 in Freising geboren, wächst Karl Obermayr in einfachen Verhältnissen – und ohne Vater auf. Sein sehnlichster Wunsch von klein auf ist die große Bühne. Nach seinem Schauspieldiplom 1958 wird er Sprecher beim Bayerischen Rundfunk – bis zu seinem Tod wird er in über 100 Hörspielen mitwirken.