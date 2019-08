Binoche im Kampf gegen die Konventionen

Sehenswert dank Juliette Binoche

"So wie du mich willst" basiert auf dem autofiktionalen Roman "Celle que vous croyez" von Camille Laurens. Im Buch funktioniert das feiner, sublimer, auch das Spiel zwischen Sein und Schein besitzt mehr Tiefe und Ambivalenz, wird nicht so plump verkürzt auf den gefährlichen Fake-Charakter der sozialen Medien.

Was den Film zumindest bedingt sehenswert macht, ist die Hauptdarstellerin Juliette Binoche. Wie Selbstzweifel ihr Gesicht erobern, wie lange intensive Blicke einen tiefen Blick in die Seele ihrer Figur erlauben, wie sie den Wechsel in ein paar fast schon slapstickhafte Szenen hinbekommt – das alles ist großartig anzuschauen.

Nur einen besseren Film hätte sie verdient gehabt in ihrer Reihe von nun schon ein paar Werken, in denen die Schauspielerin Frauen um die 50 spielt, die erkunden, was man mit Lebenskrisen so alles anstellen kann.