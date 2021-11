Binge Watching XXL: Das Seriencamp in München

Weiblicher Hamlet mit mystischer Aura

Das Prinzip ist bewährt, im Film- wie im Seriensegment: Ob Klassiker, moderner Roman oder Sachbuch – die Geschichten haben automatisch Tiefe, die Figuren sind mit all ihren Charakterzügen detailliert ausgearbeitet, und wird ein Bestseller adaptiert, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Leserschaft auch am Serienformat interessiert ist. Die Bandbreite im Festivalprogramm ist äußerst facettenreich: Es gibt starbesetzte Miniserien wie "Dopesick" über die Opioidkrise in den USA mit Michael Keaton in der Hauptrolle.

Mit "The Last Socialist Artefact" gibt es eine Adaption des gefeierten kroatischen Schriftstellers Robert Perisic, die in sechs Episoden von dem Versuch erzählt, eine sozialistisch geprägte Gesellschaft in den Kapitalismus zu überführen. Und ebenfalls sehr vielversprechend klingt "Hamlet". Die Neuinterpretation des Shakespeare-Stücks ist das Seriendebüt des türkischen Regisseurs Kaan Müjdeci. 2014 hat er bei den Filmfestspielen von Venedig für sein Spielfilmdebüt den Spezialpreis der Jury erhalten. Sein "Hamlet" ist in der Türkei der Gegenwart angesiedelt. Der Titelheld wird zur Heldin, Natur und Tierwelt laden die Handlung mystisch auf.