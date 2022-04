Bindungsangst: Die Angst, sich auf jemanden einzulassen

Mit fremden Menschen unverbindlich in Kontakt zu treten, fällt ihm nicht schwer. Und wenn daraus Freundschaften entstehen, bleiben ihm manche davon viele Jahre lang erhalten. Doch wenn es um Liebe und Partnerschaft geht, weiß Cenzino Falcitelli aus Friedrichshafen, dass er hier ein "Päckchen" zu tragen hat.

Nur kurzfristige Liebschaften

Der 42-jährige leidet an Bindungsangst. Früher, etwa als er mit Anfang zwanzig, damals in einer WG lebend, eher nur kurze, wechselnde Beziehungen zu Mitbewohnerinnen hatte, sei ihm daran zunächst nichts Ungewöhnliches aufgefallen.

Erst mit Anfang 30, als noch immer keine seiner bisherigen Liebschaften länger als ein Jahr gehalten hatte, stieß er im Internet auf Menschen mit ähnlicher Symptomatik und dem offenen Bekenntnis zur ursächlichen Angst vor partnerschaftlicher Nähe.

Von der Mutter verlassen

Heute, zehn Jahre später, liegt seine letzte, ernsthafte Liebesbeziehung bereits ebenso lange zurück. Und trotzdem ist Cenzino zuversichtlicher denn je, dass er die eigene Beziehungsproblematik überwinden wird. Denn er hat sich in der Zwischenzeit mit seiner Vergangenheit auseinandergesetzt – und sich dadurch viele Ursachen der eigenen Bindungsangst bewusst gemacht:

"Bei mir liegt es ja auch auf der Hand: Weil ich ja meine Mutter nicht kenne und dass da einfach auch in meinem Kindesalter was gefehlt hat – dass da jetzt nicht wirklich was aufgebaut werden konnte, wie bei richtigen Eltern: Es ist das Urvertrauen – wenn das verletzt wurde, dann ist da einfach auch schon von vornherein vorprogrammiert, dass man dann im Kindesalter und im Erwachsenenalter eine gewisse Problematik mit sich herumträgt." Cenzino Falcitelli

Cenzinos Eltern, die vor der eigenen Familie aus Süditalien nach Deutschland flohen, litten an schweren psychischen Erkrankungen. Sie konnten der Fürsorgepflicht für Cenzino und seine Schwester nicht nachkommen. Infolge starker Vernachlässigung wurden beide Kinder schließlich durch das Jugendamt in unterschiedlichen Pflegefamilien untergebracht. Da war Cenzino vier Jahre alt.

"Ich habe mich da schon gut aufgehoben gefühlt. Aber es ist ja auch so gewesen, dass man als kleines Kind immer fragt: Wo sind meine Eltern? Warum darf ich da nicht zurück? Und ich habe dann schon eine gewisse Zeit gebraucht, bis ich verstanden habe, als Kind, dass ich nicht zurück kann und auch die Trennung von meiner Schwester bleibt. Ich kann mich an die Zeit erinnern, wo ich mich zurückgezogen habe auf mein Zimmer. Und ich habe mich gefragt: Wo gehöre ich jetzt hin?" Cenzino Falcitelli

Ein liebenswürdiger Spaßvogel mit großer Traurigkeit

Mit seiner lebendigen, unterhaltsamen Art sammelt der Einzelhandelskaufmann und Gastronom im Umgang mit fremden Menschen sofort Sympathiepunkte. Doch in dem liebenswürdigen Spaßvogel verbirgt sich auch eine große Traurigkeit. Dass er diese früher nicht mitteilen konnte und stets überspielte, hat sich inzwischen geändert. Denn heute sieht er es als "seine Lebensaufgabe", persönliche Erlebnisse aus der Vergangenheit aufzuarbeiten und offen über die eigene Gefühlswelt zu sprechen.

Auf der Suche nach professioneller Unterstützung bei seiner Selbst-Erforschung hat Cenzino unter anderem die Diplom-Psychologin Cordula Leddin in München kontaktiert. Im therapeutischen Gespräch erörtern beide gemeinsam, inwieweit möglicherweise fehlerhafte Kommunikation oder falsche Signale Cenzinos Beziehungen bislang jeweils scheitern oder gar nicht erst zustande kommen ließen. Es zeichnet sich ab, dass die große Angst vor Ablehnung, die Cenzino seit seiner Kindheit verspürt, ihn oft Chancen vermeiden ließ, die ein gegenseitiges Gefühl von Nähe und Vertrautheit hätten entstehen lassen können.

"Bindungsangst ist die Angst, sich auf jemanden einzulassen, und oftmals auch verbunden mit der Angst, verletzt zu werden: Wenn ich mich öffne und zeige – dass ich nicht genug bin, dass ich dann nicht richtig bin, dass mir jemand das Gefühl geben könnte, ich möchte dich eben nicht haben." Cordula Leddin

Der entscheidende Schritt fehlt

In vielen Fällen traute sich Cenzino einer Bekanntschaft gegenüber gar nicht erst, den entscheidenden Schritt über die "Friendzone" hinaus zu manchen. In anderen Fällen trieb ihn die Angst vor Zurückweisung sogar so weit, dass er ohne weitere Erklärung den Kontakt zu attraktiven Frauen just in dem Moment abbrach, als sie von sich aus mehr Verbindlichkeit bei ihm suchten.

"Dann sind gewisse Ängste da: Bin ich ok für sie? Bin ich zu eifersüchtig? Und vor allem der springende Punkt: Ich möchte nicht verlassen werden. Und das ist ja bei mir klar. Meine Mutter hat mich und meine Schwester alleine gelassen, in der Wohnung. Und deswegen habe ich auch Angst, in einer Beziehung verlassen zu werden. Wenn das dann passiert, dann ist das so, als wie wenn einem das Herz rausgerissen wird." Cenzino Falcitelli

Allerdings war es in der Vergangenheit nicht in jedem Fall nur er selbst, der aus dieser Angst heraus gerade entstehende Beziehungen durch Rückzug beendet hat. Manches Verhältnis, auf das er sich scheinbar bereitwillig einlassen wollte, scheiterte an schier unüberwindbaren Grenzen durch die andere Person.

"Menschen, die Bindungsangst haben, die suchen sich oftmals Partner, bei denen das Scheitern schon vorprogrammiert ist – Partner, die schon gebunden sind oder die gar nicht interessiert sind – weil sie eben das Gefühl haben, ich schütze mich damit." Cordula Leddin

Der Grund: Mangelndes Selbstwertgefühl

Dabei liegt beiden Verhaltensweisen derselbe Kern zugrunde: Ein mangelndes Selbstwertgefühl, welches in der Regel durch Erfahrungen aus der Kindheit geprägt ist. Denn Kinder, deren Leben von der Fürsorge durch die Bezugspersonen abhängt, können noch nicht differenzieren zwischen objektiven Gründen für deren mögliches Fehlverhalten – in diesem Fall der Krankheit der Eltern – und dem Gefühl, selbst als Person der Grund dafür und entsprechend nicht liebenswert, also "nicht gut genug" zu sein. Deswegen wird in der psychotherapeutischen Arbeit mit Bindungsangst vor allem die Akzeptanz und Wertschätzung der eigenen Person trainiert.

"Das Ziel soll sein, dass derjenige wirklich erkennt: Ich bin okay, so wie ich bin. Ich bin vollkommen in Ordnung. Ich muss weder in irgendeine Rolle schlüpfen, noch muss ich mich zu sehr schützen und panzern, sondern ich darf einfach ich selbst sein. Und dann werde ich auch Menschen finden, die das wertschätzen und die mich lieben." Cordula Leddin

Nur wer sich selbst liebt, könne auch andere lieben, lautet ein populärer Sinnspruch. Cenzino Falcitelli ist dabei, das für sich zu entdecken – und zu üben.