Billigfleisch: Warum Fleischesser-Bashing nix bringt

Fleisch, Wurst & Co.: Im Durchschnitt essen wir ein Kilogramm Fleisch pro Woche. Der massive Corona-Ausbruch bei Tönnies, Deutschlands größten Schlachthof für Schweine wirft wieder einmal ein Schlaglicht auf die Fleisch-Industrie: Hygienische Missstände, schlimme Arbeitsbedingungen, das Leiden der Tiere, die Umweltbelastung. Es ist nicht der erste Corona-Hotsport in einem Schlachthof und bei weitem nicht der erste Skandal in der Fleischindustrie. Viel an unserem Fleischkonsum geändert hat das noch nie.

Und ewig lockt das Billigfleisch

Gerade jetzt – insbesondere in den Kommentaren – werden pauschal Fleischesser gebasht, für alles Leid der Welt verantwortlich gemacht und Veganer*innen und Vegetarier*innen kommen sich wieder einmal sehr überlegen vor.

Warum das in dieser Debatte gar nichts bringt, warum Fleischessen unsere Identität ausmacht, und was auch das alles schon wieder mit Sigmund Freud und Sex zu tun hat:

Possoch klärt!