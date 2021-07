Pures Glück? Billie Eilishs zweites Album "Happier than Ever"

"Wenn ich weit weg von dir bin, dann bin ich so glücklich wie nie", heißt es in Billie Eilishs Song, der dem Album seinen Namen "Happie than ever" verleiht. Schon klar, dass bei Eilish plötzlich keine rosa Wölkchen aufploppen und Gute Laune-Musik auf dem Album zu hören ist. Eilish' Texte bleiben eher dunkel und tief, ihre Stimme hauchig.

Und doch hat sich viel verändert. Das Album sei das therapeutischste Erlebnis gewesen, das sie je gehabt habe, erzählte Eilish dem Radiomoderator Ryan Seacrest: "Es war das befriedigende, einfachste Ding. Es war harte Arbeit, aber es floss auch einfach so aus mir heraus. Zum ersten Mal. Sonst habe ich echt eine schwere Zeit damit, Musik zu machen. Aber dieses Mal hatte ich das Gefühl, so sehr gewachsen zu sein. Als Songschreiber, als Sängerin. Ich werde einfach besser und besser."

Auf dem Höhepunkt ihres Schaffens?

Die Songs auf dem Album heißen "Therefore I Am", "Lost Cause" oder "my future". Und sie erzählen vom Erwachsenwerden, aber auch von toxischen Beziehungen, wie z.B. der Song "Your Power". Auf diesen sei sie besonders stolz, erzählt Billie Eilish in der Talkshow von Stephen Colbert: "Your Power ist der beste Song, den ich je geschrieben habe. Das heißt nicht, dass ich die andere nicht mag, aber ich glaube, dass ich das nicht mehr toppen kann."

Zu den vielen Veränderungen gehört natürlich auch die Haarfarbe. Billy Eilish wechselte von Schwarz/Grün zu Marilyn-Monroe-Blond. Über kaum eine Haarfarbe wurde in diesem Jahr so viel in den Klatsch Medien berichtet wie über die von Billy Eilish. Sie verrät, dass sie tatsächlich zwischenzeitlich eine Perücke trug, bevor sie sich in der Öffentlichkeit mit den neuen Haaren zeigte.

Billie Elish dürfte zu den produktivsten Künstlerinnen in diesem Jahr gehören. Denn neben dem neuen Album ist bereits eine Filmographie über sie erschienen sowie ein Fotobuch und ein Audio-Buch. Und nach der Albumveröffentlichung im Juli wartet auf die Fans schon die nächste Überraschung: ein Konzert-Mitschnitt, der exklusiv auf Disney Plus veröffentlicht werden soll.