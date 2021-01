Der arrivierte Pionier – Videokünstler Bill Viola wird 70

Bill Viola ist ein Videopionier der, naja, zweiten Stunde. Mitte der 70er ging der gebürtige New Yorker mit gerade mal 23 Jahren nach Florenz, arbeitete dort in einem Studio für experimentelle Filmproduktion und lernte Video-Künstler wie Nam June Paik, Bruce Nauman und Chris Burden kennen. Der künstlerische Durchbruch gelang ihm 1992 mit "Nantes Triptych": Ein Triptychon, das das Sterben der eigenen Mutter mit der Geburt eines Kindes verbindet, und dabei die filmende Kamera als größtmögliche Indiskretion, ja Invasion in Intimsphäre und Privatheit outet.

Zwischen Geburt und Tod erscheint auf dem mittleren Bildschirm übrigens – wie so oft – ein im Wasser schwebender Mann. Für Viola spiegelt dieses Bild eines mit geschlossenen Augen in warmem Wasser schwebenden Menschen den Zustand absoluter Abwesenheit äußerer physikalischer Reize wieder – und damit die Fokussierung der eigenen, inneren Bilder. Bill Viola: "In unserer modernen Welt fehlt die kulturelle Tradition, die uns die Bedeutung der Abgeschiedenheit, der stillen Einkehr vermittelt, das heißt, wir verlieren den Zugang und damit jede Beziehung zu unserem inneren Selbst, doch das ist die Quelle allen Mitgefühls, die uns ein achtsames Leben ermöglicht, es ist eine leise Stimme, keine laute und sie wird kaum mehr vernommen und ich glaube, das wird in der Zukunft zum Problem."

Ein Werk durchtränkt von Wasser

Von Wasser ist Violas Werk geradezu durchtränkt: als Sturzbach von oben, als Sintflut von der Seite, Wasser zum Hineinspringen, Absinken und Auftauchen, Wasser, das aus Türen und Fenstern eines Hauses bricht und aus einem solide wirkenden Gebäude eine Todesfalle macht. Zur Abwechslung kann es auch mal Feuer sein, in "The Crossing" etwa verglüht ein Mann zu Staub, während ein anderer zum Himmel aufsteigt. Immer geht es dabei um Reinigung, Erlösung, Auferstehung, Apokalypse: klassische Themen der Kunstgeschichte, formal eng an die von Viola hochverehrte Renaissancemalerei angelehnt.

Optisch hat sich das alles seit Violas Anfängen in den 70ern natürlich fundamental verändert: Glatt, ja clean wirken die Videos heute, gestochen scharf und kühl. Dramatisch die Lichtführung, berückend die Effekte. Ein Bill Viola-Video kann einen umhauen beim ersten Schauen und auch beim zweiten – nur leider: inhaltlich bleibt das alles seltsam vage. Hängen, stehen, sitzen die Märtyrerinnen da nicht seltsam passiv in Wind, Feuer, Wasser und Erde herum? Da hilft es auch nicht, dass man die Werke immer öfter in Kirchen sehen kann, wie bei "Martyrs" 2014 immerhin in der St. Pauls Kathedrale in London.

So manch Kritiker bezeichnet Violas Arbeiten mittlerweile als frommen Kitsch voller Spezialeffekte, obsessiv erlösungssüchtig, penetrant spirituell und leider total nichtssagend. Bill Viola: Der Meister der Videokunst, gefangen in seiner eigenen Endlosschleife? Wer so viele starke Werke geschaffen hat wie Bill Viola darf sich auch ein paar Wiederholungen und sogar Banalitäten erlauben. Aber grundsätzlich ist so ein 70. Geburtstag ja auch eine super Gelegenheit, mal wieder in sich zu gehen. Vielleicht finden sich dort ja doch noch ein paar neue innere Bilder.