Bildungskritiker Josef Kraus erhält Deutschen Sprachpreis

Josef Kraus, der langjährige Präsident des Deutschen Lehrerverbandes aus Ergolding im Landkreis Landshut, ist Träger des diesjährigen Deutschen Sprachpreises. Kraus habe in seinen Medienbeiträgen und Büchern die deutsche Bildungspolitik "mit umfassender Sachkenntnis schonungslos analysiert", begründete die Jury laut einer Mitteilung der Henning-Kaufmann-Stiftung heute ihre Entscheidung.

Kraus – bissig-humorvoller Sprachkritiker

So sei Kraus "zum vielbeachteten, oft gefürchteten Kritiker" dieser Bildungspolitik geworden. Bereits 1993 kritisierte Kraus die Rechtschreibreform, forderte eine Ausweitung des Deutschunterrichts zur Stärkung der Bildung und gründete 2005 die "Aktion Lebendiges Deutsch", die sich gegen eine Anglisierung des Deutschen richtete. Er wandte sich gegen die sogenannte "Gendersprache" und die "Einfache Sprache" und übte bissig-humorvolle Sprachkritik an der Sprache der "Gutpädagogen".

Josef Kraus wurde 1949 im oberbayerischen Kipfenberg geboren. Ab 1980 war er Gymnasiallehrer für Deutsch und Sport in Landshut. Von 1995 bis 2015 leitete er das Maximilian-von-Montgelas-Gymnasium Vilsbiburg (Lkr. Landshut), von 1987 bis 2017 war er Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, der Dachorganisation der Verbände der Lehrer an Gymnasien, Realschulen, beruflichen Schulen und Wirtschaftsschulen. 1991 bis 2013 gehörte er dem Beirat für Fragen der Inneren Führung beim Bundesminister der Verteidigung an.

Kraus – der Autor

Vom Preisträger stammen die Bücher "Spaßpädagogik. Sackgassen deutscher Schulpolitik" (1998), "Der Pisa-Schwindel" (2005), "Helikopter-Eltern. Schluss mit Förderwahn und Verwöhnung" (2013), "Wie man eine Bildungsnation an die Wand fährt. Und was Eltern jetzt wissen müssen" (2017).

Die Preisverleihung findet am 28. September in Weimar statt. Die Laudatio hält Hellmut Seemann, Präsident der Klassik-Stiftung Weimar. Die Henning-Kaufmann-Stiftung zur Pflege der Reinheit der deutschen Sprache verleiht die Auszeichnung alljährlich. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert.