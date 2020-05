12.05.2020, 15:02 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

"Die Rückkehr zu sich selbst – für mich ein lohnendes Ziel."

Höher, weiter, schneller. Das geht in Corona Zeiten nicht mehr. Zum Glück! – findet Bildhauer Andreas Kuhnlein. In der Reihe Corona-Tagebuch schreibt er, wie er die Zeit nutzt, um an sich zu arbeiten.