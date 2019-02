Do you feel Europa? Bilderbuchs Album "Vernissage My Heart"

Ein Spiel mit zwei, drei, vier Textebenen

Was Europa gerade bewegt, findet seinen Platz auf "Vernissage My Heart". Der Brexit könnte sich in "LED go" verstecken. Led go, let go, gehen lassen und dann die Zeilen „Ich bin so frei, doch frei heißt auch alleine sein“.

Das wäre aber alles extrem langweilig und zum Abschalten, wenn Bilderbuch nicht immer noch ein, zwei, drei, vier Textebenen einbauen würden. "LED go" kann auch als ein Song über das Ende einer Beziehung verstanden werden. Und "Ich bin so gerne in dir" wäre nicht die erste Zeile aus dem Mund von Maurice Ernst, die nur funktioniert, weil er nicht R. Kelly ist.

"Memorycard 2", eigentlich eher ein Interlude, erinnert an Timmy Thomas' "Why Can"t We Live Together" und könnte mit "Hey, ich hab was gefunden, auf meiner Memory Card. Mir war, als hätt' ich dich verloren, du auf meiner Memory Card" für alles stehen: ein Computerspiel oder auch dir Urlaubsbilder mit dem Ex-Partner – entstanden auf einem Roadtrip quer durch ein grenzenloses Europa.

Gitarrengetöse und 80er-Kitsch

Was wirklich fasziniert: Bilderbuch klingen nicht wie erfolgsverwöhnte Rich Kids und sehen auch nicht so aus. Es ist ein bisschen wie mit Mode: Ohne viel Geld wird ein Fashion-Fan versuchen, mit einfachen Mitteln teuer auszusehen, viel Second Hand shoppen, die Blechohrringe mit Kupferspray einfärben und sagen, das solle so sein. Wer sich dagegen alles leisten kann, wird oft zu einem unkreativen Fashion Victim. Als Bilderbuch so richtig bekannt wurden, waren die Musikvideos glossy, sahen teuer aus ohne es zu sein ("Plantsch", "Maschin"). Jetzt dürfte der Martkwert dieser Band mindestens verzehnfacht worden sein. Und was machen die Musiker? Low-Fi Videos ("Sandwishes") und sie eignen sich einen Stil an, der eher an Sowjet-Kosmonauten erinnert („LED go“): nicht fern von einem Trend, aber dennoch gewagt.

Obwohl Bilderbuch mal wieder mit Texten spielen, die oft mehr Gefühl als Aussage sind und teilweise sehr schwer zu verstehen – wegen des inhaltlichen Dada, aber auch wegen der lauten Gitarren, dem Getöse drumherum – ist "Vernissage My Heart" kein Wohlfühlalbum, in dem man sich einfach verlieren und die Lyrics ignorieren kann. Trotz 80er-Kitsch und so einigem Hit-Potenzial. Dafür sorgt einerseits eben der erwähnte Krach. Anderseits ploppen immer wieder Sätze auf, die man nicht überhören kann, weil sie zu absurd sind. Etwa wenn in "Frisbee" festgestellt wird, "mir wird wieder klar, meine Erde ist flach". Klar, es könnte wirklich die Frisbee gemeint sein. Aber auch solche sehr banalen Sätze rütteln immer wieder an Grundsätzen.

Einfach mal keine Meinung diktieren

Bilderbuch sind schlau und politisch. Also muss wirklich jede Strophe gedreht und gewendet werden, bis die Erlaubnis zum Mitsingen innerlich erteilt werden kann. Ist die Haltung in den Zeilen "Bitcoins sind die Zukunft, ich bin nicht dabei […] Brauch' keine Information, höchstens etwas Lotion" die eines sich abschottenden unreflektierten Zurückgelassenen? Oder findet das lyrische Ich einfach nur eine wohlverdiente Pause von der Selbstoptimierung?

Bilderbuch sind bei allen politischen Botschaften, doppelten Böden und Sounds, die auch Red Hot Chili Peppers und Pink Floyd Fans gefallen sollten, aber nicht prätentiös. Es geht nicht um political awareness, die mit Zeigefingern und hochgezogenen Augenbrauen neue Jünger akquirieren soll – sondern darum, sich etwas bewusst zu werden, indem man die Augen aufmacht. Und weil 2019 wirklich jede Person sehr schnell zu allem eine Meinung hat, ist es sehr stark, einfach mal keine zu diktieren.

Bilderbuch "Vernissage My Heart" ist erschienen bei Maschin Records (Universal Music)