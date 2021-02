Bilderbuch "Sehen": Plädoyer für die Schönheit des Alltäglichen

Dieses Buch ist nicht zu übersehen. Es leuchtet in hellem, knalligen Orange, das Format übergroß, beinahe quadratisch. In der Mitte des Covers, in schwarzen Strichen angedeutet, ein Gesicht, dazu eine weiße Brille. Darüber ein schwarzer Hut, eine Melone, versehen mit Brailleschrift. Und darauf wiederum eine Eule im weißen Federkleid, den Kopf leicht gebeugt, die Augen groß und rund. Der Vogel wird, nebst einem Mädchen, zum Begleiter im Bilderbuch von Romana Romanyschyn und Andrij Lessiw. Das leuchtende Orange ebenso.

Eine Geschichte vom Sehen und vom Blick

Als Kinder", erzählt Lessiw im Gespräch, "waren wir neugierig auf das, was uns umgab, etwa in der Natur. Aber wir hatten beide das Gefühl, dass es nicht so viele Bücher gibt, die uns diese durchaus großen Themen auf einfache Weise nahebringen." Und damit sei nicht nur die Natur gemeint, ergänzt Romanyschyn: "Wir beschäftigen uns mit zwei verschiedenen Kategorien. Da ist zum einen das Sehen, eine physische Fähigkeit. Und dort der Blick, in einem eher philosophischen Sinn, der Blick auf das Leben, die Art und Weise, in der wir diese Welt wahrnehmen. Wir haben Augen und können dieselben Dinge sehen. Aber wir haben einen unterschiedlichen Blick."