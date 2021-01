Bilder wie aus einer anderen Zeit – Fotograf Martin Waldbauer

In den Porträts zeigt uns Martin Waldbauer, was er sieht. Ernst und still blicken Helmut und Karl aus den Bildern, sie wissen, was Kälte bedeutet und körperliche Erschöpfung. Aber sie wissen nicht, wie schön sie dabei sind: in ihrer Wahrhaftigkeit, mit ihren Bartstoppeln, zerfransten Hüten und wilden Augenbrauen.

Was ist schon schön? In der Welt des Fotografen Martin Waldbauer kann es ein alter Cordhut sein, ein kleiner Riss am Fingernagel, eine schäbige Strickjacke. Vielleicht ist es ja das: Hier will kein Mensch und kein Ding etwas anderes sein als das, was es ist.

