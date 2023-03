"Bilder von uns": Theaterstück über sexuellen Missbrauch

Der Theaterregisseur Christian Stückl war als jugendlicher Schüler im Benediktinergymnasium Ettal, das vor einigen Jahren durch die fortgesetzte Geschichte sexueller Missbrauchsfälle in die Schlagzeilen geriet. Das Gymnasium steht damit in einer ganzen Reihe ähnlich erschütternder, meist lang vertuschter Fälle in der katholischen Kirche. Das ist sicherlich ein entscheidender Grund für Stückls Interesse an Thomas Melles Stück.

In "Bilder von uns" bekommt die Hauptfigur Jesko Drescher, erfolgreicher Publizist, ein Foto aufs Handy geschickt, das ihn nackt als zwölfjährigen Klosterinternatsschüler zeigt. Die kriminalistische Suche nach dem anonymen Absender interessiert Melle dabei nur am Rande. Es geht eher um die Frage, was die Erinnerung an mehr oder minder erfolgreich weggepackte traumatisierende Ereignisse auslöst bei denen, die nun davon eingeholt werden.

Jede Figur verarbeitet ihr Trauma anders

Im Münchner Volkstheater werden diese Männer Mitte 40 von einem Ensemble gespielt, das im Schnitt gut und gerne 15 Jahre jünger ist. Es mag kleinlich wirken, das zu monieren, und doch stört diese auffällige Alters-Diskrepanz. Natürlich müssen Menschen nicht erst in der Midlife-Krise stecken, um von verdrängten Traumata überwältigt zu werden, das kann jede und jeden auch deutlich früher ereilen. Mit ihren faltenfreien Studenten-WG-Gesichtern wirken Stückls Spieler aber seltsam deplatziert im strahlend weißen Designer-Schick des Besserverdiener-Zuhauses mit ausladender Sofalandschaft, das Ausstatter Stefan Hageneier auf die Bühne gebaut hat.

Es dauert, bis man diese Irritation überwunden hat und die Stärken von Melles Stück zum Tragen kommen. Am Beispiel von Jesko und drei seiner Freunde zeigt der Autor die vielen Facetten verheerender Versehrungen, die sexueller Missbrauch zeitigt. Jesko etwa wird nicht innerlich von Verdrängtem aufgefressen. Verdrängung ist bei ihm vielmehr eine Strategie der Weigerung, die Opferrolle anzunehmen. Er ringt um die Deutungshoheit über das eigene Bild in der Gesellschaft. Bei seinem ehemaligen Mitschüler Konstantin dagegen hat eine andere Art von Verdrängung stattgefunden: Die Missbrauchserfahrung durch einen Pater hat schon früh das ideale Selbstbild, das er sich als Heranwachsender erträumt hatte, überschrieben.

Clean und klinisch

Jan Meeno Jürgens gelingt die eindringlichste Darstellerleistung des Abends. Sein Konstantin ist ein hoffnungslos Verlorener zwischen sarkastischer Alles-Eh-Egal-Ruppigkeit anderen gegenüber und zerstörerischer Aggression gegen sich selbst. Alexandros Koutsoulis als Jesko dagegen gelingt es kaum, Empathie für eine Figur zu erspielen, die keine Empathie möchte. Dazu hätte er deutlicher Risse in der glatten Fassade der Selbstpanzerung sichtbar machen müssen.

Überhaupt wirkt die Inszenierung trotz starker Momente zwischendurch immer wieder so aseptisch wie Stefan Hageneiers klinisch weißes Bühnenbild. Trotz all ihrem Hadern und hingebungsvollen Streiten um den richtigen Umgang mit den Dämonen der Vergangenheit hat man doch allzu oft das Gefühl, Charakteren zuzusehen, die ihre Probleme eher wie Therapeuten in eigener Sache systematisch durchanalysieren als durchleiden und durchleben. So vermag der Abend nie das brennende Interesse zu wecken, das er angesichts des zweifelsohne brisanten Themas verdient hätte.