Bilder von Max Slevogt im Museum Georg Schäfer in Schweinfurt

In Schweinfurt werden Werke von Max Slevogt gezeigt. Die Ausstellung im Museum Georg Schäfer läuft vom 13. März bis zum 19. Juni. Slevogt gilt neben Max Liebermann und Lovis Corinth als einer der drei großen deutschen Impressionisten. Der 1868 in Landshut geborene Künstler verbrachte seine Schulzeit in Würzburg, anschließend studierte er an der Kunstakademie in München und in Paris. Seine Werke hängen normalerweise im Landesmuseum Mainz oder in der Galerie Deutscher Meister in Dresden. In Schweinfurt sind seine Werke bis zum 19. Juni zu sehen.

Große Vielfalt im Werk

Bestechend ist vor allem die Vielfalt der Exponate. Neben großen Ölbildern sind unter den rund 140 Exponaten auch Entwürfe für Bühnenbilder und Kostüme, Portraits von zeitgenössischen Bühnenstars oder Illustrationen und Zeichnungen zu finden. Besonderer Schwerpunkt ist Max Slevogts Bezug zu den schönsten Künsten. Er besuchte gerne Theater und Konzerte und war begeisterter Kinogänger. Deshalb gehören Abenteurer wie Sindbad der Seefahrer oder Helden der griechischen Sagenwelt zu wiederkehrenden Motiven in seinem Werk.

Liebe zu Musik und Theater

Slevogt hatte selbst eine gute Stimme und wollte eine Zeit lang Sänger werden, hat sich aber dann für die Malerei entschieden. Slevogt malte im Frankfurter Zoo, auf Reisen nach Italien oder Ägypten und natürlich viel auf seinem Landsitz in der Pfalz. Oft lief dabei auch Musik, die er liebte. Wenn er zum Beispiel Bühnenbilder oder Kostüme für Gerhard Hauptmanns Florian Geyer oder Inszenierungen von Wolfgang Amadeus Mozart entwarf.

Viele Leihgaben in der Ausstellung

Ausgangspunkt für die Ausstellung war der eigene Bestand vom Museum Georg Schäfer. Dabei handelt es sich vor allem um Illustrationen zu alten Märchen und Wildwest-Geschichten wie dem Waldläufer. Dann kamen aber noch Leihgaben dazu, die in der Zusammenstellung nicht so oft zu sehen sind. Deutlich wird in der Auswahl der Werke vor allem die Vorliebe Slevogts für Dramatik, Abenteuer und Fantastisches. Das fällt vor allem in seinen Illustrationen für Bücher und Presseerzeugnisse auf. Vor allem Ende des 19. Jahrhunderts, als er in München für Zeitschriften wie Simplicissimus oder Jugend zeichnete, wurde die Vielfalt seiner Bilder und seiner Kreativität deutlich.