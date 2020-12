Bilder hören, Geräusche sehen: Jean-Luc Godard wird 90

Godard, der oft Un- oder Nicht-Verstandene, galt immer als ein aufständischer Erzeuger von Bildern und Tönen. Nie hörte er auf, Avantgarde zu sein – und freute sich immer wieder, wenn er ein großes Publikum erreichte. Wenn er die Menschen dazu brachte, über ihren Blick auf die Welt nachzudenken. Wer sich Jean-Luc Godard, diesem Gott des Kinos und dem wohl wichtigsten Regisseur des zwanzigsten Jahrhunderts, annähern will, der sollte sich die legendäre Dick-Cavett-Show mit ihm auf Youtube anschauen.

Der populäre US-Talkmaster interviewte den Franzosen 1980 eine unfassbare Stunde lang – und verneigte sich vor Godard als einem Genie, einem Bild-Erfinder, der bereits 1960 mit seinem ersten Werk "Außer Atem" die Grammatik des Films nachhaltig verändert hatte: Die hektischen "Bildsprünge" schrieben Filmgeschichte und beschleunigten die Handlung auf ein bis dahin unbekanntes Tempo.

"Ich weiß, ich sehe etwas Gutes"

Konventionen haben Jean-Luc Godard nie interessiert, an Regeln hat er sich nicht gehalten. Seine Drehbücher sind legendär: Din-A6-Heftchen, in die er assoziativ Ideen zu seinen Filmen eintrug. Anfangs ohne Dialoge. Ohne Handlungsanweisungen. Ohne Plot. Eine Sammlung von Worten, Bild-Einfällen und Tönen. Die Schauspielerinnen und Schauspieler erhielten die endgültigen Drehbücher erst bei Drehbeginn. Bisweilen wurden sie noch aufgefordert, sich eigene Sätze einfallen zu lassen und diese an der Rezeption des gemeinsamen Hotels für Monsieur Godard abzugeben.

Für Dick Cavett zog Godard zwei der kleinen Heftchen spontan aus seinem Jackett. Der wunderte sich, dass da gar nicht so viel drinsteht. Man sieht den Regisseur, der immer als wortkarg und unhöflich verschrien war, lachen, grinsen, scherzen sowie seinen Umgang mit Bildern erklären – was Godard wegen großer Unlust, seine Kunst zu erläutern, eigentlich immer zu vermeiden suchte. Zuschauerinnen und Zuschauer sollten gefälligst ihre eigenen Schlüsse aus seinen Filmen ziehen. Doch bei Dick Cavett war Godard ganz zahm. Die Chemie stimmte, vermutlich, weil der Talkmaster ehedem als Drehbuchschreiber für Jerry Lewis gearbeitet hatte und Godard den Komiker immer verehrte.

Die vermeintliche Überforderung eines vom Mainstream verwöhnten Publikums in Filmen von Godard sprach Cavett aber an – und fasste sie so zusammen: "Ich weiß, ich sehe etwas Gutes, habe aber Schwierigkeiten, es zu genießen." Godard konfrontiert seine Zuschauer mit fragmentarischem Erzählen, mit abbrechenden Dialogen, mit Szenen, die scheinbar nicht zur Handlung passen, oder in denen Bild und Ton plötzlich nicht mehr zusammenpassen.