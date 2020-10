Bildband: So lässig war der "Goldfinger"-Dreh am Furka-Pass

Sean Connery gut gelaunt bei der Landung mit einer Alitalia-Maschine am Flughafen Zürich - ohne Toupet! Das trug er nur vor der Filmkamera. Es sind solche Schnappschüsse, die diesen Bildband zum Vergnügen machen. Fröhlich winkend steht er auf einem Felsen, aufgekratzt mit Touristen schäkernd und eher melancholisch in die Ferne schauend. Wer das Glück hatte, im Sommer 1964 am Furkapass unterwegs zu sein, konnte hautnah und fast ohne Sicherheitsmaßnahmen die Dreharbeiten zu "Goldfinger" beobachten. Zahlreiche Schaulustige machten damals Aufnahmen, das Hotelpersonal hatte Gelegenheit, seinen berühmten Gästen bei der Arbeit zuzusehen. Einige Anwohner durften sogar spontan als Statisten mitspielen. Und drei Fotografen dokumentierten das alles: Der Filmjournalist Erich Kocian, der Boulevard-Berichterstatter Josef Ritter vom Schweizer "Blick" und Hans Gerber von der Comet-Photo AG in Zürich. Was sie alle gesehen und erlebt haben, machten jetzt der Filmhistoriker Steffen Appel und Peter Wälty zugänglich, in ihrem neuen Bildband "The Goldfinger Files".

Mit Gert Fröbe in der Bergwelt

Viele Bond-Fans halten "Goldfinger" ja bis heute für den "unerreichten Höhepunkt" der Serie und nicht wenige kennen jede einzelne Szene in- und auswendig. So fliegt Bösewicht Auric Goldfinger alias Gert Fröbe samt Luxusauto nach Genf, um von dort aus seine geheimnisvolle Schweizer Filiale zu besuchen. James Bond heftet sich an die Fersen, rast mit seinem Aston Martin durch die Bergwelt und wird am Furkapass von Tilly Masterson (gespielt von Tania Mallet) beinah erschossen, aus Versehen, wie sich später herausstellt. Eine vergleichsweise kurze Szene, die jedoch mit viel Aufsehen und Aufwand fotografiert wurde.