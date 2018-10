Bild von Banksy zerstört sich nach Sotheby´s-Auktion selbst

Das handsignierte Werk aus dem Jahr 2006 war im Katalog mit 200 000 bis 300 000 Pfund aufgerufen. Das letzte Los am Freitagabend bei Sotheby´s in London vervielfachte bei der Versteigerung aber seinen Preis schnell auf 1 042 000 Pfund. Der alte Besitzer hatte das "Girl with balloon" angeblich direkt vom Künstler erworben - eine erstklassige Provenienz. Auch der Rahmen soll laut Sotheby´s-Angaben von Banksy stammen. In dem Moment, wo der Hammer fiel, setzte sich offenbar ferngesteuert ein darin verborgener Schredder in Gang und zerstörte die Leinwand, die von Banksy mit Acrylfarben bemalt und besprüht worden war. Zahlreiche Auktionsgäste filmten das spektakuläre Geschehen mit ihren Smartphones. Banksy selbst stellte ein Bild der Zerstörung unter dem mehrdeutigen Untertitel "Going, Going, Gone" ("Zum ersten, zum zweiten, zum dritten") auf seinen Instagram-Account. Ob der anonyme Künstler im Saal war ist ebenso wenig bekannt wie die Rolle von Sotheby´s. Ein Mann mit schwarzer Sonnenbrille und Hut, der unmittelbar nach der Aktion mit Sicherheitskräften aneinander geriet, fiel Beobachtern jedenfalls auf. Zweifellos war der Aufmerksamkeitswert der Aktion enorm, und Fachleute fragen sich bereits, ob sich der Wert des Bildes durch das Schreddern nicht sogar noch weiter erhöht hat.

Bild vielleicht jetzt noch wertvoller

Alex Branczik, der Direktor von Sotheby´s für zeitgenössische Kunst, sagte vor Ort, offenbar sei sein Haus "gebanksyt" worden. Er selbst habe im Vorfeld nichts gewusst, möglicherweise aber andere Mitarbeiter von Sotheby´s, so Branczik in der Fachzeitung "Art Newspaper". Einmal mehr habe Banksy sein "Genie" gezeigt. Es gehe jetzt darum, herauszufinden, "was das in einem Auktions-Kontext bedeutet“. Die automatische Zerstörung sei zweifellos "integraler Bestandteil" des Werks. Möglicherweise könnten Restauratoren den jetzigen Zustand konservieren. Es sei nicht abwegig zu vermuten, dass "das Werk jetzt wertvoller" sei als vorher. Der Telefon-Bieter, der den Zuschlag erhielt, sei jedenfalls "überrascht" gewesen. Mit ihm sei Sotheby´s im Gespräch.

Wer ist Banksy?

Der vermutlich aus Bristol stammende Banksy ist weltberühmt, aber gleichwohl anonym geblieben, obwohl es zahlreiche Spekulationen über seine Identität gibt. Der Street-Art-Künstler gilt als Kritiker des Kunstmarkts. Er sprayt seine Werke unerkannt auf die Fassaden von Großstädten. So sorgten entsprechende Bilder in Paris für großes Aufsehen. 2015 eröffnete Banksy mit "Dismaland" im Ferienort Weston-super-Mare in Somerset, England einen bizarren Themenpark. 36 Tage lang zeigte er in dem ehemaligen Spaßbad ("Tropicana") Werke, die sich der Migration widmeten. Einnahmen aus der Ausstellung spendete der Künstler an Flüchtlinge in Calais.