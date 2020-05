Bilanz: Heute endet die erste DOK.fest-Online-Ausgabe

Die wichtigste Zahl zuerst: Diese Krisenausgabe, das erste digitale Münchner Dokfest also wird mehr Besucher haben als das analoge im Vorjahr. Deutlich sogar, 75.000 statt: 52.400, das ist der aktuelle Stand, der letzte Festivaltag läuft ja noch und die Dunkelziffer dürfte ohnehin hoch sein. Denn ein Ticket im Heimkino ist – anders als im Kinosaal – ja nicht gleich: ein Zuschauer.

Mehr Tickets als beim analogen Festival

Diese Zahl allein hätte genügt, um das Dokfest einen "Erfolg" nennen zu können, eine andere Zahl ist – perspektivisch – aber mindestens so aufschlussreich: Beim Ticketkauf stand eine Entscheidung an, 4,50 Euro kostete das reguläre Ticket, 5,50 zahlte, wer die Partnerkinos unterstützen wollte, in denen die Filme sonst gelaufen wären. "52% der Einzeltickets, die verkauft wurden, wurden zu dem teureren Preis verkauft, also mit 5,50 Euro", sagt Daniel Sponsel, Künstlerischer Leiter und Geschäftsführer des DOK.fest. "Stand heute werden wir am Sonntag den Kinos vermelden können, dass sie über 15.000 Euro gesammelt haben mit dem Solibeitrag, was ich echt beeindruckend finde. Das müssen wir durch drei teilen für die Kinos, aber das ist nicht irrelevant."

Die Zahl belegt, dass Filmliebhabern die Krise der Branche sehr bewusst ist, und sie – vermutlich – gerade jetzt gern zahlen, nach Möglichkeiten suchen, Kinos zu unterstützen. Und insofern ist der digitale Testlauf dieses kleinen Münchner Filmfestivals auch eine Schablone, vor der andere Festivalkonzepte befragt werden können: In ein paar Tagen zum Beispiel beginnt das Filmfestival "We Are One", Tribeca, Cannes, Venedig, Berlin sind nur einige der Festivals, die sich unter diesem Namen zusammengetan haben. Kostenlos sollen Filme online gestellt werden, spenden kann man auch hier, nicht aber für Kinos oder Filmemacher, sondern für die Weltgesundheitsorganisation.

Ein fairer Tarif ist zum Überleben der Kinos nötig

Die Geste ist zu gleichen Teilen edel wie marketingstrategisch clever, die Festivals bieten sicherlich auch ein tolles Angebot, nur: "Es entspricht nicht der Verantwortung, die wir jetzt gerade haben, gegenüber der Branche", sagt Sponsel. "Und die Verantwortung heißt: Wenn sich jetzt mehr und mehr der Verwertungskette dieser Filme ins Netz verlagert, also nicht bloß der Filme, die eh schon im Netz sind, bei Amazon und Netflix und bei den Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender, sondern die Filme, die eigentlich eine reguläre Verwertungskette haben – über Festival, Kinostart und dann irgendwann Mediatheken – wenn diese Verwertungskette leben soll und genutzt werden muss, dann nur gegen einen fairen Tarif, gegen einen Preis."