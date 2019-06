Eine Ausstellung, die sich verändert

Denn die gesamte Ausstellung wird von Workshops begleitet, in denen Musikerinnen und Künstler ihre Klangobjekte zum Tönen bringen, diese Proben dann aufzeichnen und wieder in die Schau einspeisen. Optisch unauffällig, aber akustisch um so eindrucksvoller: Die Klanginstallation von Orm Finnendahl. Sie begleitet uns vom ersten Moment an durch die Schau und gibt einen Eindruck von den Klangwelten, die diese Ausstellung im Laufe der Zeit hervorbringen könnte: "Die Schirn hat einen sehr, sehr langen Ausstellungsraum von knapp 100 Metern Länge", sagt Finnendahl, "und ich finde das sehr attraktiv, in diesen ganzen Raum, auf die ganze Länge hin Lautsprecher zu verteilen. Wir haben jetzt insgesamt 13 Lautsprecher, in einer Art Zick-Zack-Muster an den Wänden. Und ich habe eine ganze Menge Klänge auf Recorder genommen, einzeln geschnitten und aus den Klängen die Installation hergestellt. Eigentlich ist die Idee, dass der Computer sie dann im Laufe der gesamten Ausstellung immer mehr verfeinert, aus diesen Klängen Kompositionen zusammenstellt."

Es juckt einem in den Fingern mit zu musizieren, wenn man durch die Ausstellung geht. Constantin Luser hat aus zwei Tuben und 30 Waldhörnern einen hängenden "Vibrosaurus" gebaut. Aber Lippen spitzen und in die Mundstücke blasen ist nicht: "Please don't touch". Nur bei Carsten Nicolai und seinem Plattenspielerpult sieht das anders aus: Hier darf man die neongrünen, violetten, kadmiumroten Schallplatten aus dem beleuchteten Regal nehmen und sich mit Kopfhörer auf den vier Turntables versuchen. Jeder ein DJ, das Archiv elektronischer Klänge allerdings bringt eher Meditatives hervor.