Bierbauchkalender: Vom Aprilscherz zum Verkaufsschlager

Fotoshooting in Fichtelberg: Hinter der Kamera steht Simone Werner-Ney und gibt ihrem Modell Kommandos. Vor der Kamera steht Joachim Stumpf. Ein Original aus dem Fichtelgebirge. In kurzer Lederhose, Hut, Biker-Weste voller Aufnäher, grauem Vollbart und vor allem mit einem stattlichen Bierbauch.

"Der ist schon 25 Jahre gut gepflegt. Aber nicht bloß mit Bier! Auch Schweinshaxn und andere Sachen sind drinnen. Leberkäs-Semmeln vor allem!" Joachim Stumpf, Bierbauchmodell

Fichtelgebirge: Aprilscherz schlägt große Wellen

Stumpf war damit der perfekte Kandidat für das Projekt der Fotografin: ein Bierbauch-Shooting. Das hatte sie im Frühjahr auf ihrer Facebook-Seite angeboten. Patrick Nickl von der Hütten Brauerei in Oberwarmensteinach im Landkreis Bayreuth war sofort Feuer und Flamme – ohne allerdings auf das Datum zu schauen. Das war nämlich der 1. April. Das Bierbauch-Shooting war ursprünglich nur als Scherz gedacht.

Seine Freundin habe ihn darauf dann aufmerksam gemacht, lacht der Brauer. Nach der Anfrage des Brauers hat Fotografin ihren Aprilscherz schließlich doch in ein Projekt verwandelt. Im September fanden die Shootings statt. Die Bierbauch-Models kommen alle aus der Ochsenkopfregion, sind Freunde und Bekannte von Brauer Nickl, der übrigens selbst auch posiert hat.

Bierbauchkalender "wirkt Mainstream entgegen"

Der Kalender hat es aber nicht nur in die Druckerpresse geschafft, sondern auch überregional in die Medien. Und ist dadurch ständig ausverkauft. Zwischenzeitlich musste der Onlineshop geschlossen werden, um die ganzen Anfragen abzuarbeiten. "Wir waren erstmal maßlos überfordert mit den ganzen Bestellungen", sagt Nickl. Mittlerweile geht der Kalender schon in die fünfte Auflage. Da kann auch die Fotografin Simone Werner-Ney nur den Kopf schütteln. Sie sei völlig überwältigt und hätte nie damit gerechnet, dass das so einschlägt. "Vielleicht auch, weil es dem Mainstream so entgegenwirkt und es schöne Bäuche sind. Da ist auch mal ein Haar dran. Geschmäcker sind ja verschieden, aber es sind einfach normale Menschen", so die Fotografin.

Gute Laune in schweren Zeiten für die Bierindustrie

Der Kalender war in der ersten Auflage mit 250 Stück als Werbegag und Kundengeschenk der Brauerei gedacht. Dass er solche Wellen schlägt, freue sie alle aber ungemein, so Nickl. Gerade in solchen Zeiten, in denen es permanent negative Meldungen aus den Brauereien gebe, wie etwa Kohldioxidmangel oder Preissteigerungen, sei dies "ein normales Thema über das jeder lachen kann". Auch der regen Diskussionen, ob Bilder von Bierbäuchen wirklich schön und notwendig seien, erheitern den Brauer. "Wir lachen viel und deshalb sind wir gesund."

Kalender für 2024 ist durchaus denkbar

Der Bierbauchkalender wurde bisher nicht nur deutschlandweit verschickt. Auch aus Kanada, Italien und Mittelamerika gab es schon Bestellungen. Die Kunden? Ganz unterschiedlich. Viele kaufen den Kalender als Gag oder hängen ihn in ihr Gartenhaus oder die Werkstatt. "Was früher die Damenkalender waren, sind jetzt Bierbauchkalender geworden", so Nickl und muss wieder lachen.

Auch über eine Neuauflage 2024 denken Brauer und Fotografin schon nach. Bei Simone Werner-Ney gingen sogar schon Bewerbungen ein. "Die habe ich schon notiert, mal schauen. Aber ich kenne die Bäuche noch nicht! Die habe ich bisher nur verbal bekommen, diese Bewerbungen", schmunzelt die Fotografin. Sogar der Wunsch nach einem Frauen-Bauchkalender wurde schon laut.

Brauerei und Fotografin suchen Vertriebspartner

Sollten Neuauflagen kommen, dann braucht es aber Verstärkung. Die Logistik ist nebenbei eigentlich nicht zu schaffen. Daher suchen Fotografin und Brauer auch nach Unterstützung: "Ein Vertriebspartner der uns da unter die Arme greift wäre großartig", sagen die beiden.

Aktuell ist der Bierbauchkalender zwar ausverkauft, aber Ende der Woche soll noch einmal Nachschub kommen.