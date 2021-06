Biennale: Was Laser mit der klassischen Zeichnung zu tun haben

Ein dünner Faden spannt sich durch den Raum – in der Mitte wird der Faden von einem Laser grün angestrahlt – ein schwebender Lichtstrahl entsteht. Rainer Plum arbeitet in seinen Werken viel mit Lasertechnik. Mit den Laserlinien entwirft er Zeichnungen im Raum. Der 71-jährige Künstler aus Bergisch-Gladbach wurde vom Zirndorfer Kunstverein zur Biennale eingeladen. Neben der Laserarbeit hängen auch ganz klassische Zeichnungen von Rainer Plum an den Wänden.

Moderne Kunst im historischen Zirndorfer Ensemble

Knapp 60 Quadratmeter Ausstellungsfläche hat der Zirndorfer Kunstverein zur Verfügung. Pünktlich zur Biennale sind die neuen Räume fertig geworden: Mitten in der Zirndorfer Altstadt, am Kirchenplatz, in einem historischen Haus, das zum malerischen Kirchenensemble gehört.

"Wir sind sehr froh, dass wir ins Zentrum zurückkehren konnten, weil das hier Durchgangswege sind und vielleicht auch mal Leute vorbeischauen, die primär nichts mit der Kultur zu tun haben und wir hoffen, dass wir so unsere Frequenz der Besucher einfach erhöhen." Robert Neupert, Kunstverein Zirndorf

Zusammen ein Zeichen für die Zeichnung setzen

Seit zehn Jahren arbeiten verschiedene Galerien und Museen für die Biennale der Zeichnung zusammen. Neben Zirndorf sind Erlangen, Fürth, Nürnberg und Schwabach dabei. Ziel ist es, die Außenwirkung zu stärken und neues Publikum auch an kleinere Kulturorte zu bringen.