So umweltpolitisch ist die Kunst-Biennale in Istanbul

Hier bieten die international renommierten Künstler Güclü Öztekin und Güneş Terkol mit Musik- Videoinstallationen und ihrer Liveperformance einen Begegnungsraum für Künstler und Besucher der Biennale. Dabei gehe es auch immer wieder um die Frage der Freiheit der Kunst, sagt Öztekin: "Das kommt immer darauf an, woran man arbeitet. Unsere Kunstprojekte haben keinen hervorstechenden politischen Inhalt. Wir selber müssen uns also nicht sorgen. Ich kann aber nicht behaupten, in der Türkei sei es völlig bedenkenlos, Kunst zu machen. Vor gar nicht allzu langer Zeit sind einige unserer engen Freunde deshalb in Bedrängnis geraten."

Selbstzensur sehr verbreitet

Seine Partnerin Güneş Terkol, die ebenfalls vor 20 Jahren direkt nebenan in der Mimar Sinan Universität Malerei studiert hat, spürt noch nicht, dass der Druck auf die Kunst- und Kulturszene nachgelassen hat – nicht nur in der Türkei: "Nein, vermutlich gibt es keine vollkommene Freiheit, weltweit nicht. Aber hier ist die Auto-Zensur sehr verbreitet - die Zeiten haben sich auch für die Kunstschaffenden geändert. Ich würde sagen, es werden mehr Sachen produziert, die ihre Statements eher indirekt machen. So richtig werden die Folgen der Selbstzensur erst in ein paar Jahren sichtbar sein."