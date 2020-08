Biennale für zeitgenössische Kunst: Ansbach Contemporary startet

Am Freitagabend wird die zeitgenössische Ausstellung "Ansbach Contemporary 2020" eröffnet. Die Biennale findet zum dritten Mal statt und steht in diesem Jahr unter dem Motto "Immer weiter … Malerei heute“, so Johannes Vetter, einer der drei Kuratoren.

Vier Ausstellungsorte in Ansbach

Insgesamt 24 Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland und Österreich stellen ihre Kunstwerke an vier verschiedenen Orten aus: im Zitrushaus im Hofgarten, dem Kunsthaus Reitbahn 3, der Kirche Sankt Gumbertus und dem Amt für Kultur und Tourismus im Stadthaus.

Zeitgenössische Malerei

Passend zum Motto werden Werke zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler ausgestellt, die zeigen sollen, dass die Geschichte der Malerei noch nicht auserzählt ist, erklären die Kuratoren. Neben der stets aktuell bleibenden Frage nach abstrakten oder gegenständlichen Inhalten, werden durch das Spiel mit dem Format die Möglichkeiten des Bildraumes ausgelotet und die Betrachterin und der Betrachter in ihrer/seiner Rezeptionsfähigkeit gefordert.

Führungen möglich

Jeden Sonntag werden um 14.00 Uhr Führungen angeboten. Die Gruppenausstellung "Ansbach Contemporary" findet alle zwei Jahre statt und geht von 14. August bis 20. September. Weitere Informationen zu den Öffnungszeiten und zu den einzelnen Künstlern und ihren Werken gibt es auf der Webseite www.ansbach-contemporary.de.